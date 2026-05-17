"Escobita" intentó matar a golpes a su vecino en el barrio Los Hornos: está prófugo y es buscado por la policía

La víctima permanece internada en grave estado luego de recibir culatazos en la cabeza. El hecho quedó registrado en cámaras privadas

Un violento episodio ocurrido este fin de semana en calle Zavalla al 5800 , en el barrio Los Hornos de la ciudad de Santa Fe, es investigado como una tentativa de homicidio . La víctima, identificada como Ramón Santos , de 55 años, recibió brutales golpes en la cabeza presuntamente efectuados con un arma de fuego. El ataque quedó registrado por cámaras de videovigilancia privadas de la zona.

Tras la agresión, un vecino asistió al hombre herido mientras otro dio aviso a la central de emergencias 911 . Minutos después arribaron efectivos de la Comisaría 9ª y del Comando Radioeléctrico , junto a personal médico del SIES 107 , que trasladó al herido de urgencia en ambulancia hacia el hospital Hospital Iturraspe.

En el centro de salud, los médicos constataron que Santos ingresó inconsciente y con un cuadro de hematoma subdural derecho, además de requerir asistencia respiratoria mecánica (ARM) debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Testigos e imágenes clave

Luego del traslado de la víctima, los uniformados preservaron la escena del ataque y comenzaron con las primeras tareas investigativas. En ese marco, identificaron a vecinos que podrían aportar datos relevantes y comprobaron la existencia de cámaras de seguridad privadas que registraron el momento de la agresión desde distintos ángulos.

De acuerdo con la información preliminar brindada por habitantes del barrio, el presunto autor del ataque sería un hombre apodado “Escobita”, identificado por sus iniciales como L.D.E., también residente de la zona. Según indicaron los testigos, el agresor habría golpeado reiteradamente a Santos en la cabeza utilizando una pistola.

El sospechoso es intensamente buscado por la Policía y, hasta el momento, permanece prófugo.

Peritajes y medidas judiciales

Las actuaciones realizadas por los agentes de Orden Público y de Cuerpos fueron informadas a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe y posteriormente al fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, Andrés Marchi.

El funcionario judicial ordenó un informe médico actualizado sobre el estado de salud de la víctima, la identificación formal de los testigos y el relevamiento de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona para el eventual secuestro de imágenes.

Además, dispuso la realización de distintos peritajes criminalísticos, entre ellos levantamiento de huellas y rastros, tareas planimétricas, análisis de stub y registros fotográficos. Estas tareas fueron llevadas adelante por especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones.