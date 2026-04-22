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Una figura de Alemania no jugará el Mundial 2026

El nuevamente campeón con Bayern Munich, Serge Gnabry, sufrió una lesión muscular y es baja en Alemania para el Mundial

22 de abril 2026 · 17:17hs
Una figura de Alemania no jugará el Mundial 2026

La selección de Alemania sufrió un golpe de alto impacto a pocas semanas del inicio del Mundial 2026, ya que el volante Serge Gnabry confirmó que no podrá participar tras sufrir una grave lesión muscular durante un entrenamiento con Bayern Munich.

Alemania pierde una pieza clave para el Mundial

El atacante de 30 años padeció una ruptura en el aductor derecho mientras realizaba una práctica de penales en la previa del triunfo por 4 a 2 ante Stuttgart, resultado que le permitió a su equipo asegurarse un nuevo título de Bundesliga.

La lesión lo marginará por varios meses y lo deja automáticamente fuera del Mundial. El propio futbolista hizo oficial la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de resignación: “Los últimos días han sido difíciles de asimilar. En cuanto al sueño del Mundial con la selección alemana, lamentablemente eso se terminó para mí. Como el resto del país, estaré apoyando desde casa”.

Además, Gnabry adelantó que enfocará su recuperación para regresar en la próxima pretemporada, la cual tendrá inicio algunas semanas después de finalizada la Copa del Mundo.

El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, explicó que la dolencia se originó de manera fortuita: “Sucedió durante la tanda de penales. Fue realmente muy desafortunado”.

Por su parte, el seleccionador Julian Nagelsmann pierde así a una pieza clave de su estructura ofensiva, ya que Gnabry había sido titular en los últimos compromisos y acumulaba continuidad en las Eliminatorias.

La baja representa un duro revés para Alemania, que compartirá grupo con Curazao, Ecuador y Costa de Marfil en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En paralelo, el jugador también se perderá compromisos decisivos con el Bayern, como las semifinales de la Champions League ante el Paris Saint Germain y la definición de la Copa de Alemania.

El caso de Gnabry se suma a una preocupante ola de lesiones que afecta a varias selecciones. Entre ellas, la de Hugo Ekitike, quien sufrió la rotura del tendón de Aquiles, o la de Rodrygo, que padeció una lesión ligamentaria.

Alemania Mundial Serge Gnabry
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