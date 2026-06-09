De cara al 2027, Pullaro dejó abierta la puerta a la reelección: "No sé si voy a ser candidato dentro de un año"

El gobernador Maximiliano Pullaro sostuvo que la modificación de la Constitución obliga a actualizar las reglas electorales. Además, destacó su gestión, valoró la visita de Mauricio Macri y aseguró que aún no está definido quién será el candidato de Unidos en 2027.

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó la firma de un convenio de obras para los Juegos Suramericanos 2026 y, en ese contexto, se refirió a la reforma electoral, su futuro político y la reciente visita de Mauricio Macri a Santa Fe.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , volvió a referirse al escenario político que comenzará a delinearse de cara a las elecciones de 2027 y reconoció que la reciente reforma constitucional abre la posibilidad de una eventual reelección. Sin embargo, aclaró que hoy su principal preocupación está puesta en la gestión y que cualquier definición electoral se tomará más adelante dentro del frente Unidos .

Las declaraciones fueron realizadas tras la firma de un convenio junto al intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti , para ejecutar obras de infraestructura urbana vinculadas a los Juegos Suramericanos 2026.

Reforma electoral, el próximo desafío legislativo

Consultado sobre el debate que se avecina en la Legislatura, Pullaro consideró que la reforma electoral es una necesidad ineludible luego de los cambios introducidos en la Constitución provincial.

“Indudablemente necesitamos una reforma electoral porque la modificación de la Constitución después de 62 años cambia las reglas de juego”, afirmó.

El mandatario explicó que el tema es seguido por los referentes políticos de Unidos, entre ellos el presidente de la UCR santafesina, Felipe Michlig; el ministro de Gobierno, Fabián Bastia; y el secretario de Coordinación, Julián Galdeano.

Además, recordó que uno de los cambios más importantes es la eliminación de la mayoría automática en la Cámara de Diputados, situación que obliga a redefinir aspectos centrales del sistema electoral santafesino.

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La posibilidad de una reelección

Respecto de una eventual candidatura para un nuevo mandato, Pullaro evitó dar definiciones, aunque admitió que la nueva Constitución le permite aspirar a la reelección.

“Nosotros no tenemos decidido en Unidos quién va a ser el candidato a gobernador. Obviamente, la reforma de la Constitución me da la posibilidad y estoy muy entusiasmado con la gestión que estamos llevando adelante”, sostuvo.

El gobernador remarcó que cualquier decisión será consensuada dentro del espacio político que gobierna la provincia y que hoy reúne a 15 partidos.

“Lo definiremos en diálogo con los partidos políticos que integran este gobierno, pero también con mucha gente que se siente parte de este cambio que vivió la provincia de Santa Fe”, agregó.

Macri, la gestión y un modelo de desarrollo

Pullaro también se refirió a la reciente visita del expresidente Mauricio Macri a la provincia. Según relató, gran parte de la conversación estuvo centrada en la marcha de las obras vinculadas a los Juegos Suramericanos y en el modelo de gestión que impulsa Santa Fe.

“Hablamos mucho de gestión. Se mostró sorprendido por la magnitud de las obras y por el nivel de ejecución que estamos alcanzando”, señaló.

MACRI PULLARO EN SANTA FE 2

En ese sentido, destacó que la provincia mantiene equilibrio fiscal mientras avanza con inversiones en infraestructura, salud, educación y seguridad. “Tenemos equilibrio fiscal con obra pública. Eso es algo nuevo en la Argentina. Estamos haciendo grandes inversiones y al mismo tiempo manteniendo las cuentas ordenadas”, afirmó.

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Asimismo, defendió la necesidad de construir un espacio político que represente al interior productivo del país y que tenga como ejes la defensa de la producción, el empleo y el desarrollo.

“Necesitamos construir un frente democrático, republicano y productivo que defienda al campo, la industria y a los sectores medios y populares que hoy no la están pasando bien”, expresó.

Sin definiciones para 2027

Por último, Pullaro evitó especular sobre un eventual respaldo de Mauricio Macri a una futura candidatura suya y dejó abierta la incógnita sobre su participación en las próximas elecciones.

“No te puedo decir que Macri me va a apoyar porque no sé si voy a ser candidato dentro de un año”, concluyó el gobernador.