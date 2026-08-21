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Una sola vez y con goleada: el historial de Amiconi con Unión

Bruno Amiconi dirigirá a Unión por segunda vez en su carrera, con un antecedente favorable: una goleada 4-0 ante Instituto en 2025.

Ovación

Por Ovación

21 de agosto 2026 · 08:49hs
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Una sola vez y con goleada: el historial de Amiconi con Unión

Unión ya conoce al árbitro que tendrá el partido ante Aldosivi por la sexta fecha del Torneo Clausura. Bruno Amiconi será el encargado de impartir justicia este viernes desde las 14.30, en el estadio José María Minella. El antecedente del juez con el Tatengue es positivo: dirigió una sola vez y terminó con una contundente victoria para el equipo de Madelón.

El único antecedente de Amiconi con Unión

Amiconi estuvo al frente de un partido de Unión una sola vez, durante el Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. El encuentro se disputó el 16 de agosto del año pasado, cuando el equipo Tatengue enfrentó a Instituto en Alta Córdoba y se impuso por 4-0.

Aquella tarde, el Tatengue mostró una gran superioridad y prácticamente sentenció el encuentro durante la primera mitad. Mauro Pittón fue protagonista con un doblete, mientras que Marcelo Estigarribia y Mauricio Martínez también marcaron para completar la goleada.

De esta manera, el historial de Unión con Amiconi no podría ser mejor: un encuentro disputado, un triunfo conseguido, cuatro tantos convertidos y ninguno recibido.

Cómo es el historial de Amiconi con Aldosivi

El panorama es diferente cuando se observan los antecedentes del árbitro con Aldosivi. Amiconi dirigió al conjunto de Mar del Plata en cuatro oportunidades, con un saldo de dos victorias, un empate y una derrota.

Para el próximo compromiso, el equipo arbitral estará integrado por José Castelli y Carlos Viglieti como asistentes, mientras que Valentín Pompei será el cuarto árbitro. Luis Lobo Medina estará a cargo del VAR y Mariano Ascenzi será el AVAR.

Unión visitará a Aldosivi este viernes 21 de agosto desde las 14.30, en el estadio José María Minella, por la sexta jornada del Torneo Clausura. El equipo santafesino buscará dejar atrás la caída ante San Lorenzo y volver a sumar en el campeonato.

Aldosivi – Unión |

Árbitro: Bruno Amiconi

Asistente 1: José Castelli

Asistente 2: Carlos Viglieti

Cuarto árbitro: Valentín Pompei

VAR: Luis Lobo Medina

AVAR: Mariano Ascenzi

Unión historial Bruno Amiconi
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