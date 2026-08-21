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Unión-Aldosivi: el historial que sonríe al Tatengue antes de volver al Minella

Unión domina el historial ante Aldosivi, con nueve triunfos contra siete del equipo marplatense y ocho empates en 24 enfrentamientos.

Ovación

Por Ovación

21 de agosto 2026 · 09:08hs
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Unión-Aldosivi: el historial que sonríe al Tatengue antes de volver al Minella

Unión y Aldosivi volverán a encontrarse por una nueva fecha del fútbol argentino, con un historial que favorece al conjunto santafesino. A lo largo de 24 partidos, el Tatengue consiguió nueve victorias, mientras que el Tiburón ganó siete veces y hubo ocho empates. Además, Unión también tiene ventaja jugando en Mar del Plata.

LEER MAS: Una sola vez y con goleada: el historial de Amiconi con Unión

Unión manda en el historial

El primer enfrentamiento entre ambos equipos se produjo el 25 de agosto de 2006, cuando Unión protagonizó una de las goleadas más contundentes de la historia del duelo. En el estadio 15 de Abril, el conjunto santafesino se impuso por 6-1 ante Aldosivi.

Desde aquel encuentro, los dos equipos volvieron a cruzarse en numerosas oportunidades y el balance general quedó inclinado hacia el lado del Tatengue. De los 24 partidos disputados, Unión ganó nueve, Aldosivi se quedó con siete y los ocho restantes terminaron en empate.

La diferencia también aparece en los goles y en los resultados más recientes, aunque el dato principal es la ventaja que mantiene Unión en el historial general.

El historial en el Minella y el último antecedente

En el estadio José María Minella, escenario del próximo partido, Unión también tiene un registro favorable. El Tatengue consiguió cinco victorias como visitante frente a las tres de Aldosivi, mientras que los otros cuatro encuentros finalizaron igualados.

El último enfrentamiento entre ambos se disputó el 22 de febrero de 2026, en el estadio 15 de Abril. En aquella oportunidad, Unión volvió a quedarse con los tres puntos al imponerse por 1-0 ante Aldosivi.

Con estos antecedentes, el Tatengue buscará mantener su ventaja histórica y repetir el resultado del último cruce cuando vuelva a visitar al conjunto marplatense.

Unión
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