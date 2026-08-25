Frustraron el robo del sistema de pararrayos del CONICET en la Ciudad Universitaria de Santa Fe

Autoridades y empleados de la UNL detectaron mediante las cámaras de seguridad a un hombre de 46 años cuando cortaba los conductores de cobre sobre los techos del edificio SECEGRIN. Fue retenido civilmente y luego entregado a la Policía. Recuperaron cerca de 200 metros de tendido y secuestraron herramientas utilizadas para el corte. La causa fue calificada provisoriamente como tentativa de robo.

Se recuperaron 200 metros de cobre del sistema de pararrayos, evitando daños mayores.

El robo de un elemento clave para la seguridad de los edificios del CCT CONICET Santa Fe fue frustrado este lunes al anochecer en el predio de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) , en el barrio El Pozo de la ciudad de Santa Fe.

El hecho fue detectado por el personal del complejo científico a través del sistema de cámaras de videovigilancia , que permitió advertir la presencia de un hombre sobre los techos del edificio SECEGRIN , mientras cortaba parte del tendido metálico perteneciente al sistema de protección contra descargas atmosféricas.

Ante la situación, directivos y empleados del predio coordinaron un operativo para retener civilmente al sospechoso y dar aviso al 911.

Minutos después arribaron efectivos de la Comisaría 25ª de barrio El Pozo, quienes aprehendieron al hombre, de 46 años, y lo trasladaron a la dependencia policial.

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Cortaba los conductores del sistema de pararrayos

El material que intentaba sustraer estaba compuesto por conductores macizos de cobre electrolítico de 8 milímetros de espesor, utilizados para conformar la estructura de descarga y puesta a tierra del sistema de protección atmosférica.

Según explicaron desde el predio, se trata de un material de alto valor de reventa en el mercado ilegal, pero cuya importancia excede ampliamente su valor económico.

El corte de los conductores implicaba interrumpir la continuidad eléctrica de la malla de protección del edificio, dejando inutilizado el sistema destinado a conducir hacia tierra la energía de una eventual descarga atmosférica.

En total, los investigadores recuperaron aproximadamente 200 metros de conductores de cobre que habían sido seccionados.

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El riesgo para laboratorios e instrumental científico

La preocupación de las autoridades no estuvo vinculada únicamente al daño patrimonial que podía generar el robo.

La interrupción del sistema de protección contra rayos dejaba expuesta una zona particularmente vulnerable a las descargas eléctricas, debido a su ubicación abierta y a la cercanía de la laguna Setúbal.

Una eventual descarga sin un sistema adecuado de disipación hacia tierra podía generar daños sobre instrumental científico de alta complejidad, laboratorios y equipamiento tecnológico, además de provocar sobretensiones y otros inconvenientes sobre las instalaciones eléctricas.

También existía un riesgo potencial de incendios y descargas eléctricas que podía afectar tanto a las personas que trabajan y estudian en la Ciudad Universitaria como a quienes transitan y residen en los sectores cercanos de barrio El Pozo.

Por ese motivo, el intento de robo fue considerado especialmente grave por las autoridades del complejo.

Qué secuestró la Policía

Durante el procedimiento, los agentes recuperaron el material que había sido cortado y secuestraron los elementos que presuntamente fueron utilizados para concretar el robo.

Entre los elementos incautados se encontraban:

Aproximadamente 200 metros de conductores macizos de cobre .

. Una tijera cortapernos utilizada para realizar cortes.

utilizada para realizar cortes. Una caja con herramientas de mano, entre ellas martillo, tenazas, pinzas y cortafierros .

. Un Chevrolet Corsa gris .

. Un teléfono celular.

El hombre fue aprehendido sin ofrecer resistencia y quedó a disposición de la Justicia.

La investigación quedó en manos de la Justicia Federal

La novedad sobre la retención civil del sospechoso y su posterior entrega a la Policía fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe.

Por tratarse de un hecho ocurrido dentro de instalaciones vinculadas al CONICET, intervino la Justicia Federal de Santa Fe.

La unidad fiscal federal de turno ordenó labrar el acta correspondiente, mantener al hombre privado de su libertad, realizar su identificación y formar la causa.

La atribución delictiva fue calificada provisoriamente como tentativa de robo.

Mientras avanza la investigación, las autoridades deberán determinar el alcance de los daños provocados sobre el sistema de protección atmosférica y las circunstancias en las que el sospechoso ingresó al sector de techos del edificio.

El rápido accionar del personal de la UNL y del CCT CONICET Santa Fe, sumado al monitoreo de las cámaras de seguridad, permitió recuperar el material antes de que fuera retirado del predio y evitar que quedara inutilizado un sistema considerado fundamental para la protección de las instalaciones científicas.