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Escándalo en Conmebol: denuncian posibles interferencias en la Justicia

Una investigación del diario ABC Color detectó coincidencias textuales entre documentos judiciales y escritos de abogados vinculados a la Conmebol

22 de abril 2026 · 18:45hs
Escándalo en Conmebol: denuncian posibles interferencias en la Justicia

Una investigación del diario ABC Color detectó coincidencias textuales entre documentos judiciales y escritos de abogados vinculados a la Conmebol, incluyendo párrafos completos y errores idénticos. Los metadatos refuerzan las sospechas sobre una posible injerencia en causas sensibles ligadas al entorno de Alejandro Domínguez.

Revuelo en la Conmebol

Una investigación periodística en Paraguay puso en el centro de la escena a la Conmebol por su presunta incidencia en la Justicia. El informe de ABC Color, detectó coincidencias entre la imputación fiscal y escritos de abogados del organismo, incluyendo párrafos completos, citas y errores idénticos.

El dato más sensible surge del análisis técnico: los metadatos de los archivos indicarían que parte de esos textos no fueron generados originalmente por la fiscalía. El fiscal Francisco Cabrera negó haber recibido instrucciones externas, aunque no explicó las similitudes.

El caso se da en una causa vinculada al FIFA Gate, donde se investigan operaciones por alrededor de USD 100 millones. Sin embargo, la imputación se concentra en una sola entidad financiera que habría participado por cerca de USD 8 millones, mientras otras no fueron incluidas.

En paralelo, el mismo medio investiga presuntos vínculos comerciales del hijo de Alejandro Domínguez con empresas cataríes en negocios de combustible, lo que tensó la relación entre el grupo empresario y el entorno del dirigente.__IP__

Por el peso de la Conmebol en América Latina, el caso trasciende Paraguay y reabre un debate regional: hasta dónde llega el poder del fútbol y cuáles son sus límites fuera de la cancha.

Conmebol documentos Alejandro Domínguez
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