Madelón analiza romper su 4-4-2 en Unión: la ausencia de Estigarribia abre un interrogante

Leonardo Madelón evalúa variantes en Unión para visitar a Vélez. La sanción de Marcelo Estigarribia obliga a mover piezas y podría modificar el sistema.

En Unión se instaló una duda que va más allá de un simple nombre: puede implicar un cambio de esquema. La baja de Marcelo Estigarribia, suspendido por acumulación de amarillas, obligó a Leonardo Madelón a replantear el armado del equipo para visitar el próximo lunes a Vélez, desde las 18.45 en Liniers.

El entrenador, fiel a su histórico 4-4-2 desde que inició su cuarto ciclo, podría verse tentado a modificar la estructura por primera vez ante una ausencia clave en ataque.

Colazo, la variante natural en Unión

La opción más lógica pasa por el ingreso de Agustín Colazo, quien ya supo reemplazar a Estigarribia en varios pasajes, especialmente durante el Clausura 2025. Incluso, fue utilizado en el reciente cruce de Copa Argentina frente a Agropecuario.

Hoy, esa alternativa corre con ventaja por sobre Diego Armando Díaz, más allá de que este último sumó minutos en el cierre del partido ante Newell’s, cuando el Tate buscaba un empate agónico en el 15 de Abril.

De confirmarse esta variante, Unión sostendría su tradicional doble nueve junto a Cristian Tarragona.

La opción que puede cambiar todo

Sin embargo, Madelón también baraja una alternativa que modificaría el dibujo táctico. Se trata del ingreso de Nicolás Palavecino como volante de enlace, una idea que ya probó en algunos minutos ante Sportivo Guadalupe.

En ese caso, Palavecino se movería como mediapunta por detrás de Tarragona, que quedaría como única referencia ofensiva. Así, el equipo abandonaría el 4-4-2 para pasar a un sistema con enganche, algo inédito en este nuevo ciclo del DT.

Cuello, otra pieza en duda

La situación de Brahian Cuello también influye en la decisión. El volante salió en el entretiempo frente a Newell’s por una molestia física y su evolución será determinante.

Si no llega en condiciones, Palavecino podría ocupar su lugar en el mediocampo, lo que terminaría inclinando la balanza hacia el ingreso de Colazo para mantener el doble punta.

Pocas variantes más allá del debate táctico

Más allá del flojo rendimiento ante Newell’s, Madelón no planea una revolución. Hubo especulaciones con posibles ingresos de Valentín Fascendini por Maizon Rodríguez en defensa, o de Lucas Menossi por Rafael Profini en el medio, aunque por ahora no serían modificaciones prioritarias.

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De no mediar sorpresas, Unión formaría con: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón y Brahian Cuello; Nicolás Palavecino o Agustín Colazo y Cristian Tarragona.

La decisión final se conocerá en la previa del viaje a Buenos Aires. Pero lo cierto es que, por primera vez en este ciclo, Madelón tiene sobre la mesa algo más que un cambio de nombres: la posibilidad concreta de redefinir la identidad táctica de su Unión.