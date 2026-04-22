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Manchester City batió a Burnley, llegó a la cima de la Premier y le metió presión a Arsenal

Manchester City se impuso por 1-0 a Burnley en el estadio Turf Moor por la fecha 34 de la Premier League y es líder, con mejor diferencia que Arsenal

22 de abril 2026 · 20:20hs
Manchester City batió a Burnley, llegó a la cima de la Premier y le metió presión a Arsenal

Manchester City se impuso por 1-0 a Burnley en el partido que disputaron este miércoles, en el estadio Turf Moor, por la fecha 34 de la Premier League. El elenco que dirige el español Josep Guardiola ganó con el único tanto del delantero noruego Erling Haaland, a los cinco minutos del partido.

Con el triunfo, los Citizen, que adeudan su partido de la fecha 31, subieron al primer escalón del certamen inglés por primera vez desde la primera fecha del torneo, con 70 puntos, y le ponen presión a Arsenal: los Gunners, con misma cantidad de unidades, jugarán el sábado 25 de abril ante el Newcastle, con necesidad de sumar para recuperar el primer lugar y cortar una racha de dos derrotas seguidas.

Por su lado, el Burnley fue condenado al descenso, al ubicarse anteúltimo con apenas 20 unidades, y, además, el Bournemouth quedó a dos puntos de la zona de Conference League, tras empatar 2-2 con el Leeds.

La primera llegada del partido fue del local, a los dos minutos, con un enganche por izquierda y remate abierto del extremo Jaidon Anthony, que el arquero Gianluigi Donnaruma desvió sobre su palo izquierdo, a media altura.

Un minuto más tarde, un desborde por derecha y posterior centro atrás habilitó el remate de primera del enganche Rayan Cherki, cuyo disparo fue desviado por el arquero Martin Dubravka y dio en el travesaño, antes de alejarse del peligro.

Cuando iban cinco minutos del primer tiempo, el City se aprovechó de una defensa rival adelantada y, al recibir un pase filtrado del delantero Jeremy Doku, Haaland tuvo libertad para correr por izquierda, encarar al arquero rival y vencerlo con un remate pinchado al segundo palo.

A los 15 minutos, el Burnley volvió a desaprovechar una llegada clara cuando el atacante Zian Flemming controló un pase dentro del área grande pero tardó en rematar y terminó sacando un tiro bajo y cruzado, que se fue ancho.

En 27 minutos, luego de una doble pared, el mediocampista Nico O’Reilly controló al borde del área grande y disparó, aunque su tiro no llevaba mucha potencia y fue despejado hacia un costado por Dubravka, en su poste derecho.

Ya en la segunda parte, a los tres minutos, el extremo Antoine Semenyo recibió sobre el costado derecho del área grande y remató, pero su falta de comodidad a la hora de controlar y sacar el remate hizo que el mismo salga desviado por encima del palo horizontal. Cuando iban nueve minutos del complemento, Haaland recibió dentro del área, se acomodó y cruzó un tiro rasante, que dio en el poste derecho del guardameta eslovaco.

A un minuto del final del tiempo reglamentario, Cherki filtró un buen pase hacia el costado izquierdo del área chica para el remate de primera de O’Reilly, que tuvo tan poca potencia que no sorprendió a Dubravka, quien lo pudo detener arrojándose sobre su palo derecho.

El resumen de Burnley y Manchester City

Embed - EL CITY HIZO LA HEROICA Y PASÓ AL ARSENAL POR DIFERENCIA DE GOL | Burnley 0-1 M. City | RESUMEN

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