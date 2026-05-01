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Tarragona, al límite en Unión: juega una final con la soga de las amarillas

Cristian Tarragona será una pieza clave en Unión en el duelo de este sábado a las 18.45 en el 15 de Abril, pero llega condicionado por las amarillas.

Ovación

Por Ovación

1 de mayo 2026 · 11:47hs
Tarragona, al límite en Unión: juega una final con la soga de las amarillas

Prensa Unión

Unión afrontará una verdadera final frente a Talleres de Córdoba, este sábado desde las 18.45 en el estadio 15 de Abril, con la obligación de ganar para asegurar su lugar en los octavos de final del Torneo Apertura.

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En ese contexto, todas las miradas apuntan a Cristian Tarragona, uno de los referentes ofensivos del equipo, que jugará condicionado por la acumulación de tarjetas amarillas.

Una amarilla que puede pesar doble para Cristian Tarragona en Unión

El atacante fue el único de los futbolistas en capilla que vio la tarjeta ante Vélez, alcanzando así las cuatro amonestaciones. De esta manera, si vuelve a ser sancionado frente a Talleres y Unión logra avanzar de ronda, deberá cumplir una fecha de suspensión en los octavos.

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Cristian Tarragona es uno de los jugadores m&aacute;s importantes que tiene Uni&oacute;n en el Apertura.

Cristian Tarragona es uno de los jugadores más importantes que tiene Unión en el Apertura.

Una situación que obliga a administrar esfuerzos y decisiones en un partido donde no hay margen para especular.

La clasificación, en sus manos… o pendiente de otros

El panorama es claro: si Unión gana, no dependerá de nadie para meterse en la siguiente instancia. Pero en caso de empate o derrota, el desenlace quedará atado a lo que suceda el lunes, cuando Instituto visite a Estudiantes de Río Cuarto y Defensa y Justicia haga lo propio frente a Gimnasia de Mendoza.

En ese escenario, el Tatengue podría quedarse afuera o avanzar según una combinación de resultados.

Un goleador clave en el esquema

Más allá del riesgo disciplinario, Tarragona es una pieza central en el funcionamiento del equipo. En lo que va de 2026, suma 15 partidos en el Torneo Apertura con 6 goles y 4 asistencias, además de haber marcado 2 tantos en su única presentación por Copa Argentina.

Su presencia en el área, capacidad de definición y peso en el juego lo convierten en una carta fundamental para un equipo que necesita gol en una noche decisiva.

Un posible cruce de alto voltaje

De avanzar a los octavos, el rival dependerá de la posición final. Hoy, el cruce más probable sería ante Independiente Rivadavia en Mendoza.

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Sin embargo, el abanico también incluye escenarios de mayor exigencia: visitar a River en el Monumental, a Argentinos en La Paternal o a Rosario Central en Arroyito.

Entre la necesidad y la precaución

Unión se juega el semestre en 90 minutos y Tarragona estará en el centro de la escena. Con la presión de un resultado impostergable y la amenaza de una suspensión, el delantero deberá encontrar el equilibrio justo.

Porque en una tarde-noche onde todo está en juego, cada decisión —y cada falta— puede cambiar el destino del equipo.

Unión Tarragona Talleres
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