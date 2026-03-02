Unión confirmó el arribo de Isaiah Brown en lugar de Marko Lukic

El golpe que significó la lesión de Marko Lukic obligó a Unión a moverse con rapidez en el mercado. La rotura del ligamento cruzado del extranjero dejó un vacío importante en la estructura del equipo, pero la dirigencia actuó sin demoras y confirmó la llegada de su reemplazante: el alero estadounidense Isaiah Brown , de 27 años.

El jugador ya se sumó a los entrenamientos bajo las órdenes de Ariel Rearte y estará disponible para el próximo compromiso, en un momento clave de la temporada. El conjunto santafesino se ubica en el puesto 13, con un registro de 11 victorias y 13 derrotas, y mantiene intactas sus aspiraciones de ingresar a la postemporada.

Nueva ficha para Unión en la Liga Nacional

Brown llega con experiencia en distintos niveles del básquet internacional. Tras finalizar su etapa universitaria, tuvo su primera oportunidad profesional en la Liga de Verano de la NBA, donde integró el plantel de los Dallas Mavericks. Posteriormente, disputó la temporada 2021-22 con los Texas Legends, en la G League, donde participó en 34 encuentros con promedios de 6.4 puntos, 3.3 rebotes y 1.4 asistencias en 24 minutos por presentación.

El alero estadounidense de 2.00 mts. nacido

el 26/05/1998 en Dallas, Texas; llega en reemplazo de Lukic quien sufrió la rotura de ligamento cruzado.



Brown ya se entrenó con sus compañeros y estará disponible para el próximo encuentro.

Su paso por el básquet universitario también dejó una huella importante, especialmente en el costado defensivo. En su último año fue distinguido como el Jugador Defensivo del Año de la MVC, además de integrar en varias oportunidades el quinteto defensivo ideal de su conferencia. Más recientemente, también sumó experiencia internacional con los Coras de Nayarit, en México.

La llegada de Brown representa una apuesta para fortalecer el perímetro y recuperar equilibrio en el equipo tras una baja sensible. Con la temporada entrando en su tramo decisivo, Unión suma una nueva pieza con la expectativa de potenciar su rendimiento y sostener el sueño de clasificar a la siguiente fase.