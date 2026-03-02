Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Unión confirmó el arribo de Isaiah Brown en lugar de Marko Lukic

Unión encontró al reemplazante extranjero de Marko Lukic, quien sufrió una rotura de ligamento cruzado: el alero estadounidense Isaiah Brown

Ovación

Por Ovación

2 de marzo 2026 · 16:50hs
Unión confirmó el arribo de Isaiah Brown en lugar de Marko Lukic

Prensa Unión

El golpe que significó la lesión de Marko Lukic obligó a Unión a moverse con rapidez en el mercado. La rotura del ligamento cruzado del extranjero dejó un vacío importante en la estructura del equipo, pero la dirigencia actuó sin demoras y confirmó la llegada de su reemplazante: el alero estadounidense Isaiah Brown, de 27 años.

El jugador ya se sumó a los entrenamientos bajo las órdenes de Ariel Rearte y estará disponible para el próximo compromiso, en un momento clave de la temporada. El conjunto santafesino se ubica en el puesto 13, con un registro de 11 victorias y 13 derrotas, y mantiene intactas sus aspiraciones de ingresar a la postemporada.

Nueva ficha para Unión en la Liga Nacional

Brown llega con experiencia en distintos niveles del básquet internacional. Tras finalizar su etapa universitaria, tuvo su primera oportunidad profesional en la Liga de Verano de la NBA, donde integró el plantel de los Dallas Mavericks. Posteriormente, disputó la temporada 2021-22 con los Texas Legends, en la G League, donde participó en 34 encuentros con promedios de 6.4 puntos, 3.3 rebotes y 1.4 asistencias en 24 minutos por presentación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/unionsfbasquet/status/2028462484500193765&partner=&hide_thread=false

Su paso por el básquet universitario también dejó una huella importante, especialmente en el costado defensivo. En su último año fue distinguido como el Jugador Defensivo del Año de la MVC, además de integrar en varias oportunidades el quinteto defensivo ideal de su conferencia. Más recientemente, también sumó experiencia internacional con los Coras de Nayarit, en México.

La llegada de Brown representa una apuesta para fortalecer el perímetro y recuperar equilibrio en el equipo tras una baja sensible. Con la temporada entrando en su tramo decisivo, Unión suma una nueva pieza con la expectativa de potenciar su rendimiento y sostener el sueño de clasificar a la siguiente fase.

Unión Marko Lukic Brown
Noticias relacionadas
union, en su momento de mayor contundencia para pelear bien arriba

Unión, en su momento de mayor contundencia para pelear bien arriba

union se toma un respiro para luego enfocarse en lo que viene: ¿talleres o independiente?

Unión se toma un respiro para luego enfocarse en lo que viene: ¿Talleres o Independiente?

¡atentos union y colon! podria levantarse el paro de afa el fin de semana

¡Atentos Unión y Colón! Podría levantarse el paro de AFA el fin de semana

la arquera de union, naila zaninetti: el grupo nos llevo a primera

La arquera de Unión, Naila Zaninetti: "El grupo nos llevó a Primera"

Lo último

Colastiné Sur: robaron cables de la planta potabilizadora y dejaron al barrio sin agua por más de 24 horas

Colastiné Sur: robaron cables de la planta potabilizadora y dejaron al barrio sin agua por más de 24 horas

Se entregó el presunto asesino de un adolescente de 16 años en barrio Yapeyú

Se entregó el presunto asesino de un adolescente de 16 años en barrio Yapeyú

Golpe al narcotráfico: secuestraron más de 450 kilos de cocaína tras una persecución cinematográfica

Golpe al narcotráfico: secuestraron más de 450 kilos de cocaína tras una persecución cinematográfica

Último Momento
Colastiné Sur: robaron cables de la planta potabilizadora y dejaron al barrio sin agua por más de 24 horas

Colastiné Sur: robaron cables de la planta potabilizadora y dejaron al barrio sin agua por más de 24 horas

Se entregó el presunto asesino de un adolescente de 16 años en barrio Yapeyú

Se entregó el presunto asesino de un adolescente de 16 años en barrio Yapeyú

Golpe al narcotráfico: secuestraron más de 450 kilos de cocaína tras una persecución cinematográfica

Golpe al narcotráfico: secuestraron más de 450 kilos de cocaína tras una persecución cinematográfica

Un santafesino en Dubái, en el ojo del conflicto de Medio Oriente: Se muestra un caos que acá no se percibe

Un santafesino en Dubái, en el ojo del conflicto de Medio Oriente: "Se muestra un caos que acá no se percibe"

Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

Ovación
¡Atentos Unión y Colón! Podría levantarse el paro de AFA el fin de semana

¡Atentos Unión y Colón! Podría levantarse el paro de AFA el fin de semana

La reserva de Unión le ganó sobre la hora a Sarmiento en Santa Fe y rompió la sequía

La reserva de Unión le ganó sobre la hora a Sarmiento en Santa Fe y rompió la sequía

La reserva de Colón perdió ante Newells en Rosario y sigue sin ganar

La reserva de Colón perdió ante Newell's en Rosario y sigue sin ganar

La arquera de Unión, Naila Zaninetti: El grupo nos llevó a Primera

La arquera de Unión, Naila Zaninetti: "El grupo nos llevó a Primera"

Unión disfruta de la mejor versión de Cristian Tarragona

Unión disfruta de la mejor versión de Cristian Tarragona

Policiales
Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Escenario
Vanda Krai vuelve a Santa Fe con She Loves 90s, un homenaje al pop rock femenino

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos