Un informe revela que desde diciembre de 2023 en la provincia de Santa Fe se perdieron 300 industrias y 8.000 empleos

Industriales y comerciantes advirtieron por la fuerte caída de la actividad, alertaron sobre el cierre de unidades productivas y señalaron que la pérdida de empleo ya impacta de lleno en el consumo y profundiza la recesión.

2 de marzo 2026 · 17:33hs
La crisis económica sigue mostrando señales de deterioro en el entramado productivo santafesino. Un relevamiento sectorial indicó que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron alrededor de 300 industrias y unos 8.000 puestos de trabajo industriales en la provincia, lo que representa una baja del 4,9% en la cantidad de establecimientos y del 5,6% en el empleo sectorial.

El dato se conoció tras un encuentro entre autoridades de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) en la sede de la Asociación Empresaria de Rosario (AER), donde analizaron el escenario actual de la industria y el comercio en un contexto de sostenida contracción económica.

Durante la reunión, ambas entidades coincidieron en que el cierre de unidades productivas afecta de manera transversal a todos los sectores, ya que la pérdida de empleo impacta directamente en el consumo y profundiza la tendencia recesiva.

El presidente de Came y de la AER, Ricardo Diab, sostuvo: “Estamos preocupados y ocupados porque hace muchos meses que el comercio se encuentra en caída y no vemos señales de que vaya a cambiar en los próximos meses”. En ese sentido, remarcó que el comercio depende directamente del nivel de actividad industrial: “Nuestros clientes son los trabajadores. Si las unidades productivas cierran, eso nos afecta porque baja el consumo”.

Por su parte, el titular de Fisfe, Javier Martín, puso el foco en el esquema económico actual y advirtió sobre los riesgos de una apertura sin reformas estructurales.

Argentina no puede producir todo pero tampoco puede importar todo. Si no tenemos actividades con valor agregado vamos a tener sueldos paupérrimos”, afirmó. Y agregó: “Tenemos que ser más eficientes, de eso no hay duda, pero necesitamos un país que acompañe con reformas estructurales que no están. Una apertura sin reformas lo único que hace es anticipar el aumento del desempleo”.

Ventas y producción en rojo

Los indicadores confirman el diagnóstico empresario. Según el relevamiento nacional de ventas minoristas de Came, diciembre consolidó la tendencia negativa del comercio, con caídas interanuales sostenidas durante el último semestre de 2025. Seis de los siete rubros relevados cerraron el mes con números en baja y el 30% de los comerciantes aseguró haber empeorado su situación respecto de 2024.

En paralelo, la producción industrial pyme a nivel nacional cayó en promedio un 7,3% en enero en la comparación interanual y un 1,5% frente al mes anterior. La utilización de la capacidad instalada se ubicó en el 61%, con una disminución de 1,7 puntos porcentuales respecto al mes previo.

En Santa Fe, el último informe de Fisfe correspondiente a diciembre de 2025 mostró un retroceso interanual del 9,8% en la producción manufacturera provincial, con el 68% de las ramas industriales registrando caídas en su nivel de actividad.

A este escenario se suma el aumento de empresas que ingresan en procedimientos de crisis y concursos preventivos, reflejo de las dificultades para sostener estructuras productivas en un mercado interno debilitado y con costos financieros elevados.

Para las entidades empresarias, los números configuran una contracción generalizada y sostenida que exige medidas estructurales orientadas a reducir la carga tributaria, mejorar la logística —con mejor infraestructura vial y conectividad ferroviaria y fluvial— y facilitar el acceso al financiamiento.

Desde el sector advierten que sin cambios de fondo, la caída de la actividad podría profundizar el deterioro del tejido productivo y del empleo en la provincia.

