Colón afianza su proyecto histórico junto a Ferro

Colón recibió a representantes de Ferro en una jornada de intercambio que apuntó a potenciar el desarrollo de su futuro museo y reforzar el valor de la historia

2 de marzo 2026 · 17:19hs
Colón afianza su proyecto histórico junto a Ferro

El pasado no se improvisa, se preserva. En ese camino, Colón dio un nuevo paso en su proyecto de consolidación al recibir a miembros de la Subcomisión de Historia y Museo de Ferro. La visita del domingo formó parte de una agenda orientada al crecimiento institucional y al fortalecimiento de los lazos entre ambas entidades.

Durante el encuentro, la delegación visitante recorrió el espacio donde avanza la creación del Museo y Archivo Oficial Sabalero, una iniciativa que busca reunir, conservar y exhibir los testimonios que marcaron el recorrido deportivo y social del club. También conocieron el sector destinado al resguardo y clasificación de los materiales que llegan a través de donaciones, una tarea clave en la construcción de este patrimonio colectivo.

La jornada incluyó además un intercambio de experiencias sobre el trabajo que ambas subcomisiones desarrollan en ámbitos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino, donde la preservación histórica ocupa un rol cada vez más relevante. En ese marco, se plantearon ideas y posibles proyectos conjuntos con la intención de consolidar un vínculo que trascienda lo protocolar y se traduzca en acciones concretas.

Colón abrió sus puertas para seguir construyendo memoria junto a Ferro.

Colón abrió sus puertas para seguir construyendo memoria junto a Ferro.

Como símbolo de este acercamiento, representantes de ambos clubes intercambiaron objetos alusivos a distintos capítulos de sus respectivas historias, reafirmando el valor de la identidad y la memoria compartida.

Desde Colón destacaron la importancia de estos espacios de encuentro, que permiten nutrirse de experiencias ya desarrolladas y enriquecer el trabajo cotidiano. La construcción del museo no es solo una obra física: es una forma de honrar el legado, fortalecer el sentido de pertenencia y proyectar la historia sabalera hacia el futuro.

