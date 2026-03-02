Colón afianza su proyecto histórico junto a Ferro

Colón recibió a representantes de Ferro en una jornada de intercambio que apuntó a potenciar el desarrollo de su futuro museo y reforzar el valor de la historia

El pasado no se improvisa, se preserva. En ese camino, Colón dio un nuevo paso en su proyecto de consolidación al recibir a miembros de la Subcomisión de Historia y Museo de Ferro . La visita del domingo formó parte de una agenda orientada al crecimiento institucional y al fortalecimiento de los lazos entre ambas entidades.

Durante el encuentro, la delegación visitante recorrió el espacio donde avanza la creación del Museo y Archivo Oficial Sabalero, una iniciativa que busca reunir, conservar y exhibir los testimonios que marcaron el recorrido deportivo y social del club. También conocieron el sector destinado al resguardo y clasificación de los materiales que llegan a través de donaciones, una tarea clave en la construcción de este patrimonio colectivo.

image

Encuentro con historia entre Colón y Ferro

La jornada incluyó además un intercambio de experiencias sobre el trabajo que ambas subcomisiones desarrollan en ámbitos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino, donde la preservación histórica ocupa un rol cada vez más relevante. En ese marco, se plantearon ideas y posibles proyectos conjuntos con la intención de consolidar un vínculo que trascienda lo protocolar y se traduzca en acciones concretas.

image Colón abrió sus puertas para seguir construyendo memoria junto a Ferro.

Como símbolo de este acercamiento, representantes de ambos clubes intercambiaron objetos alusivos a distintos capítulos de sus respectivas historias, reafirmando el valor de la identidad y la memoria compartida.

• LEER MÁS: La zaga Barrios-Rasmussen, una tendencia positiva en Colón que se sostiene partido a partido

Desde Colón destacaron la importancia de estos espacios de encuentro, que permiten nutrirse de experiencias ya desarrolladas y enriquecer el trabajo cotidiano. La construcción del museo no es solo una obra física: es una forma de honrar el legado, fortalecer el sentido de pertenencia y proyectar la historia sabalera hacia el futuro.