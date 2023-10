Unión estará muy bien representado en los Juegos Panamericanos de Chile

En el caso de Tomás Di Paolo, de 20 años, y estudiantes de la carrera de abogacía, especialista en espalda, consiguió en mayo pasado la marca para Santiago, en la prueba de 200 metros espalda, con un registro de 2.02.58. El bonaerense Turco, ha tenido buena participación en sudamericanos, medalla de oro en Santa Marta 2023, 4x100 en 1500 mixto, y medalla de plata en 5km, y en Asunción 2022, fue quinto en los 1500 libre. En el Panamericano Junior de Cali 2021, fue quinto en los 400 libre masculino; y en los 800 libre fue cuarto.

Natación2.jpg Los cuatro nadadores unionistas tiene un objetivo en común; lograr el pasaje a las finales en sus respectivas pruebas. UNO Santa Fe

Gabriel Morelli le dijo a UNO Santa Fe que "estoy muy bien, disfrutando los días previos, tranquilo, ya encarándolo con otra experiencia, con otra expectativa, son mis segundos Panamericanos. El primero quizás fui un poco de debutante y me fue muy bien. En esta oportunidad lo encaramos sabiendo el escenario en el que uno. tiene que competir. Las expectativas con las que voy son buenas, en el anterior la intención era ir y participar, era joven, y en este ya apunto en estar en una final".

El nadador oriundo de San Justo comentó que "el período de preparación fue muy largo, lo tomé con tranquilidad, yo clasifiqué a principios de año. No tuvimos muchos movimientos durante el año, si pudimos ir a competir al comienzo de la temporada en Brasil y Buenos Aires. Luego se hizo largo, me hubiese gustado hacer una mejor preparación en la altura, y una concentración con la selección que no hubo".

El especialista en pecho fue claro al destacar que "estamos bien, estamos tranquilos, con el equipo, acá somos varios los que vamos a Chile, y otros que quedaron en la puerta de ir. Entrenamos lo mejor que se pueda, lo tomamos con tranquilidad, bajando el stress, y los nervios de un torneo de este tipo. En mi caso voy a hacer los 100, el primer día, y posteriormente, el tercer día, voy a correr los 200 metros que es mi especialidad".

Natación3.jpg Oriundo de San Justo, pero radicado en Santa Fe, Gabriel Morelli competirá en los 100 y en los 200 metros pecho. UNO Santa Fe

Más presencia unionista en Santiago de Chile

Gian Franco Turco consideró que "estas últimas semanas cada vez me siento mejor, ya falta muy poco, mi carrera es el último día, con lo cual todavía falta para nadar, así que todavía tengo tiempo. A Chile voy a tratar de dar lo mejor de mí, más que nada bajar mi mejor marca, y ver que tan cerca puedo llegar a estar cerca de una final, entre los ocho mejores del continente que sería algo lindo".

El nadador oriundo de La Matanza pero radicado en la capital santafesina reflexionó que "los últimos dos meses, la preparación ha sido bastante variado, hubo altibajos, pero en el último tiempo vengo enchufado, metiéndole con todo para dar lo mejor. En Santiago voy a hacer solamente los 1.500 metros libres, que lo hago el día 25, en la última jornada del campeonato".

"Integrar la selección y formar parte del equipo que va a un Panamericano es algo muy lindo. De chiquito fue siempre mi sueño estar en un evento deportivo de este tipo. Por lo tanto voy a disfrutarlo, y dar lo mejor. Es algo emocionante estar entre los mejores del continente, es mi primer panamericano y esperemos que no sea el último. Por lo tanto, no tengas dudas que voy a ir a dar lo mejor" cerró el deportista de 22 años que en 2022 finalizó tercero en la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda.

Natación4.jpg Para el santafesino Tomás Di Paolo, de 20 años, serán sus juegos panamericanos, y lo hará en la prueba de 200 metros espalda. UNO Santa Fe

Agustín Hernández expresó que "son mis terceros juegos. La primera vez fue la experiencia, en la segunda hicimos con Gabi medalla y Santi y Fede. Así que en esta oportunidad será disfrutarlo al máximo, va a asistir toda mi familia, por lo cual estoy muy contento por eso. Siempre, en lo deportivo, apunto a mejorar la marca y dar lo mejor. Hace un mes que vine a entrenar a Unión, así que muy agradecido con Adrián y Diego, y me estoy sintiendo muy bien".

El nadador de la provincia de Neuquén afirmó que "con los arreglos que se hicieron está muy bueno, porque a la mañana entrenamos en la pile con 50 metros y por la tarde hacemos con la de 25, así que está muy linda, y muy contento por nadar acá. En Chile voy a estar compitiendo en la prueba de 100 espalda, y después se verá en el transcurso del torneo lo que necesite el equipo nacional".

Tomás Di Paolo que solamente hará los 200 espalda explicó que "entrenamos bien fuerte, la preparación ha sido larga y dura. Este año no tuvimos mucha competencia, la última fue en el mes de mayo, luego hubo un torneo a mitad de año, que fue un selectivo al cual no fui porque yo ya tenía la marca para Santiago y rendir en la facultad. Voy en busca de una final, ese es el objetivo que tengo, después que sea lo que Dios quiera".