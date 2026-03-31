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Cómo es la hoja de ruta de Unión en Copa Argentina tras eliminar a Agropecuario

Unión dejó en el camino a Agropecuario y se metió en 16avos de final de la Copa Argentina, donde lo espera Independiente.

Ovación

Por Ovación

31 de marzo 2026 · 09:16hs
Cómo es la hoja de ruta de Unión en Copa Argentina tras eliminar a Agropecuario

Copa Argentina

Unión dio el primer paso en la Copa Argentina con autoridad. En el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, el equipo que conduce Leonardo Madelón superó 2-0 a Agropecuario con una actuación determinante de Cristian Tarragona, autor de los dos goles.

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Con ese triunfo, el Tatengue se metió en los 16avos de final y empezó a delinear un camino que, de antemano, aparece como tan atractivo como desafiante.

Independiente, el próximo escollo de Unión

En la siguiente instancia, Unión deberá enfrentarse a Independiente, que en su debut dejó en el camino a Atenas de Río Cuarto tras imponerse por 4-2.

El cruce tendrá un condimento especial, ya que hay un antecedente reciente cargado de emociones: el inolvidable empate 4-4 en Avellaneda, donde Unión llegó a estar 3-0 arriba y terminó cediendo la igualdad en el último minuto.

Ese recuerdo le agrega un plus a un duelo que promete ser de alto voltaje.

Lo que viene: un cuadro con pesos pesados

En caso de superar al Rojo, el panorama no será más sencillo. En octavos de final, Unión debería medirse con el ganador del duelo entre Talleres de Córdoba y Atlético Tucumán.

Más adelante, en cuartos de final, podría aparecer un gigante: River, que en 16avos enfrentará a Aldosivi y, de avanzar, se cruzaría con el vencedor del choque entre Independiente Rivadavia y Tigre.

Semifinales con nombres de peso en el camino de Unión

Si Unión logra meterse entre los cuatro mejores, el rival saldrá de una zona cargada de equipos importantes. En ese sector del cuadro aparecen Lanús, Estudiantes de La Plata y Rosario Central.

Independiente Unión Cristian Tarragona
Uni&oacute;n chocar&aacute; ante Independiente en los 16avos de final de la Copa Argentina, con el antecedente del 4-4 en Avellaneda por el Apertura.

Unión chocará ante Independiente en los 16avos de final de la Copa Argentina, con el antecedente del 4-4 en Avellaneda por el Apertura.

Justamente, el Pincha y el Canalla protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los 16avos de final, lo que anticipa una depuración fuerte en esa llave.

Una final con gigantes en el horizonte

Del otro lado del cuadro también sobran candidatos. En caso de llegar a la final, Unión podría cruzarse con equipos de la talla de Boca, San Lorenzo o Racing.

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La Copa Argentina vuelve a presentarse como una gran oportunidad para Unión. Ya dio el primer paso y ahora se le viene un desafío mayor, con un rival de jerarquía como Independiente y un camino plagado de equipos grandes.

El Tatengue sabe que no será sencillo, pero también que en este tipo de competencias los golpes sobre la mesa pueden cambiar historias. Y en ese recorrido, ya empezó a escribir la suya.

Unión Copa Argentina Independiente
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