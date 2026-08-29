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Luna Diale, un nuevo dolor de cabeza para Madelón en Unión

Mauro Luna Diale debió ser reemplazado en el primer tiempo ante Sarmiento por una molestia en el isquiotibial derecho. Se suma a la lista de lesionados.

Ovación

Por Ovación

29 de agosto 2026 · 11:30hs
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Luna Diale, un nuevo dolor de cabeza para Madelón en Unión

Prensa Unión

Unión no solamente se llevó una contundente victoria por 4-1 ante Sarmiento en el 15 de Abril, sino que también terminó el partido con una nueva preocupación pensando en lo que viene. Mauro Luna Diale debió ser reemplazado durante el primer tiempo por una molestia en el isquiotibial de su pierna derecha y ahora habrá que esperar los estudios para conocer el grado de la lesión.

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La salida del delantero se produjo en un momento particular del partido. El cuerpo técnico de Leonardo Madelón analizó primero la posibilidad de realizar otras modificaciones, con Lucas Ayala y Lucas Menossi como nombres que también aparecieron en escena y con molestias. Finalmente, quien dejó el campo fue Luna Diale.

Su lugar fue ocupado por Ignacio Malcorra, quien venía de recuperarse en tiempo récord de un desgarro y terminó teniendo una actuación destacada en la goleada ante el conjunto de Junín.

Luna Diale, la nueva incógnita en Unión

La molestia en el isquiotibial derecho de Luna Diale obliga ahora a Unión a esperar. El delantero será evaluado durante los próximos días y, de acuerdo con su evolución y los estudios que se realice, se determinará si podrá estar disponible para el próximo compromiso.

El Tatengue volverá a jugar el lunes 7 de septiembre ante Instituto, en el estadio 15 de Abril, por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro comenzará a las 21.15.

Por eso, la semana de trabajo comenzará con una duda importante para Madelón: saber si podrá contar con Luna Diale o deberá buscarle un reemplazante.

Palacios, una baja confirmada ante Instituto

A la posible ausencia de Luna Diale se suma una baja que ya está confirmada. Julián Palacios fue expulsado ante Aldosivi en Mar del Plata y recibió una sanción de dos fechas.

Mosqueira y Palacios seguir&aacute;n siendo baja en Uni&oacute;n, el primero por lesi&oacute;n, el segundo por suspensi&oacute;n.

Mosqueira y Palacios seguirán siendo baja en Unión, el primero por lesión, el segundo por suspensión.

El volante ya cumplió la primera jornada de suspensión en el triunfo ante Sarmiento y deberá completar la sanción frente a Instituto. Por lo tanto, recién podrá volver a estar disponible después del compromiso del lunes 7 de septiembre.

Así, Madelón deberá rearmar el equipo para la próxima fecha, más allá de que todavía resta una importante cantidad de días para definir la formación.

Una enfermería que preocupa en Unión

Luna Diale se suma a una lista de jugadores que Unión viene teniendo entre algodones. Joaquín Mosqueira y Lautaro Vargas continúan en la enfermería y representan dos ausencias de peso para el entrenador.

En el caso de Vargas, la situación es todavía más compleja: el defensor sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y se perderá el resto de la temporada.

Mosqueira, por su parte, atraviesa la recuperación de la lesión ligamentaria que sufrió en la rodilla derecha y también continúa fuera de competencia.

Por eso, la lesión de Luna Diale aparece como una nueva señal de alerta para un plantel que viene de conseguir dos victorias consecutivas, ante Aldosivi y Sarmiento, y que ahora tendrá que esperar para saber si podrá contar con uno de sus atacantes para intentar extender la racha.

Malcorra, una noticia positiva

En medio de la preocupación por Luna Diale, la actuación de Ignacio Malcorra representa una buena noticia.

El experimentado mediocampista había logrado recuperarse en tiempo récord de un desgarro y volvió a tener minutos ante Sarmiento. La lesión de Luna Diale aceleró su ingreso, pero Malcorra respondió de la mejor manera y terminó siendo una de las figuras de Unión en la goleada 4-1.

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Madelón tendrá ahora varios días para evaluar alternativas. La prioridad será determinar el alcance de la molestia de Luna Diale y, a partir de allí, comenzar a diagramar el equipo que buscará ante Instituto la tercera victoria consecutiva en el Clausura.

Unión Luna Diale Madelón
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