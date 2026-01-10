Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Unión mejoró con Rearte, le ganó a Gimnasia (CR) y sube lugares en la Liga Nacional

En el Ángel Malvicino, Unión edificó su tercera victoria al hilo en la Liga Nacional, al batir con solvencia a Gimnasia y de Comodoro Rivadavia por 88 a 75

Ovación

Por Ovación

10 de enero 2026 · 08:35hs
Unión (8-9) confirmó que atraviesa su mejor tramo en la Liga Nacional y este viernes por la noche volvió a mostrar solidez, carácter y una identidad bien marcada para quedarse con su tercer triunfo consecutivo, con el 88-75 ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia (9-8) en Santa Fe.

Desde el salto inicial, el equipo de Juan Manuel Rearte dejó en claro cuál sería el camino. El juego interior fue la llave para romper el equilibrio temprano, con Vogt y Basabe lastimando cerca del aro, mientras atrás la defensa imponía un ritmo intenso que incomodó a la visita. Ese combo le permitió a Unión tomar las primeras ventajas y marcar territorio.

Gimnasia intentó reaccionar moviendo la pelota y encontrando un par de respuestas en el perímetro, pero el local nunca perdió el control. La rotación le dio frescura al Tate, Cabrera aportó energía desde el banco y Hure, con mano firme, estiró diferencias en el cierre del primer cuarto para irse arriba con autoridad.

En el segundo segmento, Unión fue aún más contundente. Basabe dominó desde el poste bajo, leyó cada ventaja y castigó a una defensa desordenada. La visita acumuló errores y malos tiros, situación que el conjunto santafesino aprovechó para correr la cancha y sacar una brecha que empezó a ser determinante. Al descanso largo, el tablero reflejaba un claro 44-29, síntesis de un equipo sólido en ambos costados.

Todo de Unión en el segundo tiempo

Lejos de relajarse, el Tate salió al tercer cuarto con la misma voracidad. Cabrera y Guerra ampliaron la diferencia rápidamente, y el juego colectivo alcanzó su punto más alto. Gimnasia encontró algo de oxígeno con Cisneros y Chacón, que intentaron sostener a su equipo, pero cada intento de reacción fue respondido con carácter y puntos oportunos por parte del local.

En el último cuarto, la visita apostó fuerte al tiro exterior y logró acercarse a un dígito, encendiendo una breve alarma. Sin embargo, Unión mostró madurez. Guerra, en una noche determinante, asumió responsabilidades y respondió cuando más lo necesitaba el equipo, mientras la defensa volvió a aparecer en los momentos clave.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaNacional/status/2009798367329546658&partner=&hide_thread=false

El cierre fue una muestra de autoridad. Con coraje, intensidad y decisiones acertadas, Unión terminó de sellar un triunfo que no admite discusión. El Malvicino celebró una actuación convincente, de esas que fortalecen la confianza y ratifican que el Tate atraviesa un momento de crecimiento sostenido en la competencia.

Síntesis de Unión y Gimnasia (CR)

UNIÓN 88: Franco Balbi 2, Yeferson Guerra 22, Emiliano Basabe 19, Felipe Queiros 1, Chris Vogt 14 (FI) Martín Cabrera 10, Federico Elías 2, Daniel Hure 14, Anthony Hilliard 2, Facundo Chamorro 2. DT: Ariel Rearte.

GIMNASIA 75: Emiliano Toretta 5, Federico Grun 7, Mauro Cosolito 1, Angelo Cisneros 8, Bryan Carabalí 8 (FI) Marcos Chacón 18, Martiniano Dato 8, Sebastián Carrasco 18, Kenneth Horton 2, Carlos Rivero 0. DT: Pablo Favarel.

Parciales: 20-14, 44-29 y 69-54.

Árbitros: Pablo Estévez, Alejandro Zanabone y Nicolás D’anna

Estadio: Ángel Malvicino.

Unión Liga Nacional Gimnasia
