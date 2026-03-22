Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión sigue en zona de playoffs pero pierde terreno en la tabla

El Tatengue quedó sexto con 16 puntos tras caer ante Defensa y Justicia. Aún clasifica, pero otros equipos pueden superarlo y complicar su panorama.

Ovación

Por Ovación

22 de marzo 2026 · 11:43hs
Unión sigue en zona de playoffs pero pierde terreno en la tabla

Prensa Unión

La derrota de Unión por 2 a 0 frente a Defensa y Justicia dejó consecuencias que van más allá del resultado inmediato. El equipo santafesino se mantiene en puestos de clasificación, pero perdió margen en una tabla que comienza a comprimirse peligrosamente en plena recta del Torneo Apertura 2026.

Una posición que todavía alcanza, pero no asegura

A pesar del traspié, Unión ocupa el sexto lugar con 16 puntos, lo que hoy le permite seguir dentro del grupo de equipos que avanzan a los playoffs. Sin embargo, esa ubicación dista de ser cómoda. El contexto marca que la diferencia con los equipos que vienen detrás es mínima, y cualquier resultado adverso puede modificar rápidamente el panorama. La lucha por ingresar entre los ocho mejores es cada vez más intensa, y el margen de error empieza a reducirse.

No solo se trata de clasificar, sino también de cómo hacerlo. En este formato, los primeros cuatro equipos obtienen una ventaja clave: disputar el primer partido de los playoffs en condición de local. Para Unión, hoy lejos de esos puestos, la meta no debería limitarse a ingresar, sino a mejorar su ubicación. Terminar en la mitad inferior de los clasificados implica un camino más complejo en la fase eliminatoria.

.

VS

LEER MÁS: Unión y errores que se pagan caro: fallas que preocupan en defensa

Resultados pendientes que generan presión

La fecha todavía no se completó y hay equipos que pueden modificar la tabla. Lanús y Estudiantes, que aún deben jugar, tienen la posibilidad de sumar y estirar la diferencia respecto al conjunto santafesino. Si logran puntos, no solo se afirmarán en la parte alta, sino que comenzarán a despegarse, obligando a Unión a correr desde atrás en la pelea por una mejor posición.

Rivales directos que pueden superarlo

La preocupación no solo viene desde arriba. También hay equipos que, con menos puntos, podrían superar al Tatengue si consiguen buenos resultados en sus respectivos compromisos. Uno de los casos más claros es Boca, que en caso de ganar alcanzará y superará a Unión en la tabla. Lo mismo ocurre con Platense, que si se queda con el clásico ante Argentinos Juniors también podría dejar atrás al equipo rojiblanco.

El presente de Unión refleja una realidad común en el torneo: la paridad es absoluta y cada punto pesa cada vez más. Estar en zona de clasificación es positivo, pero no suficiente para proyectar tranquilidad.

Unión Defensa Boca Estudiantes Torneo Apertura
Noticias relacionadas
union no pudo en su estreno en casa y volvio a caer en el femenino

Unión no pudo en su estreno en casa y volvió a caer en el Femenino

union lanza jornada de ciencias del deporte con foco en alto rendimiento

Unión lanza jornada de ciencias del deporte con foco en alto rendimiento

union reprogramo su jornada de inferiores por alerta meteorologica

Unión reprogramó su jornada de inferiores por alerta meteorológica

ruben botta, falso nueve y dudas: el once de defensa para recibir a union

Rubén Botta, falso nueve y dudas: el once de Defensa para recibir a Unión

Lo último

El Chino Volpato relató cómo fue su lucha contra el cáncer para regresar a los escenarios: Fue un baldazo de agua fría

El Chino Volpato relató cómo fue su lucha contra el cáncer para regresar a los escenarios: "Fue un baldazo de agua fría"

Tiros y tensión en barrio Barranquitas: seis aprehendidos y secuestran una pistola 9 mm

Tiros y tensión en barrio Barranquitas: seis aprehendidos y secuestran una pistola 9 mm

La inteligencia artificial no mata pero ¿a quién fortalece?

La inteligencia artificial no mata pero ¿a quién fortalece?

Último Momento
El Chino Volpato relató cómo fue su lucha contra el cáncer para regresar a los escenarios: Fue un baldazo de agua fría

El Chino Volpato relató cómo fue su lucha contra el cáncer para regresar a los escenarios: "Fue un baldazo de agua fría"

Tiros y tensión en barrio Barranquitas: seis aprehendidos y secuestran una pistola 9 mm

Tiros y tensión en barrio Barranquitas: seis aprehendidos y secuestran una pistola 9 mm

La inteligencia artificial no mata pero ¿a quién fortalece?

La inteligencia artificial no mata pero ¿a quién fortalece?

Inseguridad en la zona de boliches: un joven resistió el robo de su moto y le dispararon en ambas piernas

Inseguridad en la zona de boliches: un joven resistió el robo de su moto y le dispararon en ambas piernas

Trump lanzó un ultimátum a Irán y el petróleo vuela: alerta por nuevos aumentos de combustibles

Trump lanzó un ultimátum a Irán y el petróleo vuela: alerta por nuevos aumentos de combustibles

Ovación
Se jugó parcialmente el segundo capítulo del Torneo Dos Orillas

Se jugó parcialmente el segundo capítulo del Torneo Dos Orillas

Solida actuación de Las Yaguaretés en su debut en Montevideo

Solida actuación de Las Yaguaretés en su debut en Montevideo

Escándalo: Rubén Botta vio la roja tras agredir a Mauro Pittón y dejó a Defensa con diez

Escándalo: Rubén Botta vio la roja tras agredir a Mauro Pittón y dejó a Defensa con diez

Independiente Rivadavia defiende la cima ante Rosario Central en Mendoza

Independiente Rivadavia defiende la cima ante Rosario Central en Mendoza

Argentinos y Platense animan un clásico clave en La Paternal

Argentinos y Platense animan un clásico clave en La Paternal

Policiales
Brutal ataque en Villa del Parque: le dispararon en la nuca, la bala salió por el rostro y sobrevivió

Brutal ataque en Villa del Parque: le dispararon en la nuca, la bala salió por el rostro y sobrevivió

Golpe al microtráfico: caen dos mujeres con dosis de cocaína y marihuana en Santa Fe

Golpe al microtráfico: caen dos mujeres con dosis de cocaína y marihuana en Santa Fe

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Natalia Perez, presenta Seguir su nuevo trabajo discográfico

Natalia Perez, presenta "Seguir" su nuevo trabajo discográfico

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García