Unión sigue en zona de playoffs pero pierde terreno en la tabla

La derrota de Unión por 2 a 0 frente a Defensa y Justicia dejó consecuencias que van más allá del resultado inmediato. El equipo santafesino se mantiene en puestos de clasificación, pero perdió margen en una tabla que comienza a comprimirse peligrosamente en plena recta del Torneo Apertura 2026.

A pesar del traspié, Unión ocupa el sexto lugar con 16 puntos, lo que hoy le permite seguir dentro del grupo de equipos que avanzan a los playoffs. Sin embargo, esa ubicación dista de ser cómoda. El contexto marca que la diferencia con los equipos que vienen detrás es mínima , y cualquier resultado adverso puede modificar rápidamente el panorama. La lucha por ingresar entre los ocho mejores es cada vez más intensa, y el margen de error empieza a reducirse.

No solo se trata de clasificar, sino también de cómo hacerlo. En este formato, los primeros cuatro equipos obtienen una ventaja clave: disputar el primer partido de los playoffs en condición de local. Para Unión, hoy lejos de esos puestos, la meta no debería limitarse a ingresar, sino a mejorar su ubicación. Terminar en la mitad inferior de los clasificados implica un camino más complejo en la fase eliminatoria.

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Resultados pendientes que generan presión

La fecha todavía no se completó y hay equipos que pueden modificar la tabla. Lanús y Estudiantes, que aún deben jugar, tienen la posibilidad de sumar y estirar la diferencia respecto al conjunto santafesino. Si logran puntos, no solo se afirmarán en la parte alta, sino que comenzarán a despegarse, obligando a Unión a correr desde atrás en la pelea por una mejor posición.

Rivales directos que pueden superarlo

La preocupación no solo viene desde arriba. También hay equipos que, con menos puntos, podrían superar al Tatengue si consiguen buenos resultados en sus respectivos compromisos. Uno de los casos más claros es Boca, que en caso de ganar alcanzará y superará a Unión en la tabla. Lo mismo ocurre con Platense, que si se queda con el clásico ante Argentinos Juniors también podría dejar atrás al equipo rojiblanco.

El presente de Unión refleja una realidad común en el torneo: la paridad es absoluta y cada punto pesa cada vez más. Estar en zona de clasificación es positivo, pero no suficiente para proyectar tranquilidad.