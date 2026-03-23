Miguel Del Sel sorprendió a Mirtha con una camiseta de Unión

El dirigente Tatengue, Miguel Del Sel, le regaló una casaca personalizada en vivo, la conductora respondió con humor y reafirmó su fanatismo por Racing Club.

La mesa de Mirtha Legrand volvió a regalar un momento televisivo inolvidable cuando Miguel del Sel sorprendió a la conductora con un obsequio muy especial: una camiseta de Unión personalizada. La reacción de la diva, fiel a su estilo, no tardó en generar risas y complicidad en pleno programa.

Durante la emisión de “La noche de Mirtha” , el histórico trío Midachi, integrado por Miguel del Sel , Dady Brieva y Chino Volpato, protagonizó un momento descontracturado.

En medio de la cena, el exembajador y actual dirigente tatengue le entregó a la conductora una camiseta de Unión, con su nombre en la espalda y el número 1. “Yo te traje un regalo: la camiseta del más grande, de Unión de Santa Fe, donde yo soy vicepresidente”, expresó Del Sel con entusiasmo.

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La reacción de Mirtha: fiel a Racing Club

Lejos de pasar desapercibida, la respuesta de Mirtha Legrand combinó agradecimiento y firmeza futbolera. Entre risas, la conductora aclaró su histórica identificación con Racing Club, marcando su postura sin perder el tono amable del momento: “Vos sabés que yo soy de Racing Club, ¿no? De toda la vida. Mi hermano José era de Racing y nos hizo a todos de Racing”.

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El comentario de Dady Brieva que desató risas

El intercambio sumó un toque más de humor con la intervención de Dady Brieva, quien aportó una frase fiel a su estilo ácido: “¿Vos no tenés mascotas en tu casa? Se lo podés poner ahí para que la mee”. La ocurrencia provocó carcajadas en la mesa y terminó de consolidar uno de los momentos más distendidos de la noche.

Unión de Santa Fe, presente en la mesa más famosa

Más allá del tono humorístico, la escena volvió a poner en primer plano a Unión, de la mano de uno de sus dirigentes más mediáticos. El gesto de Miguel del Sel reflejó la identidad tatengue en un ámbito masivo como la televisión nacional, sumando visibilidad al club en un contexto distendido y popular.