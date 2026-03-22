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Unión y errores que se pagan caro: fallas que preocupan en defensa

El plantel de Unión volvió a mostrar desatenciones graves en el fondo y dejó escapar un partido clave. Las fallas defensivas encendieron alarmas.

Ovación

Por Ovación

22 de marzo 2026 · 11:22hs
Unión y errores que se pagan caro: fallas que preocupan en defensa

Prensa Defensa y Justicai

Unión evidenció problemas defensivos que no pueden ocurrir si el objetivo es pelear el campeonato. En un partido que exigía concentración y orden, el equipo cometió errores que resultaron determinantes y que explican por qué regresó sin puntos. La preocupación no pasa solo por el resultado, sino por la forma en la que se produjeron esas fallas.

Desatenciones que no pueden repetirse

El primer gol de Defensa y Justicia, a los 24 minutos del segundo tiempo, expuso una situación difícil de justificar en un equipo profesional. No fue una jugada elaborada ni una acción aislada de jerarquía individual, sino una suma de errores colectivos.

Cuatro jugadores rivales ingresaron al área con libertad absoluta, sin marcas firmes ni referencias claras. La defensa de Unión quedó estática, sin reacción, como si la jugada no estuviera en desarrollo. Incluso hubo reclamos por una supuesta posición adelantada que nunca existió, ya que la habilitación fue clara y sin discusión. La escena fue elocuente: futbolistas detenidos, mirando, mientras el rival avanzaba con decisión. La frase “se durmió la defensa” no solo describe la jugada, sino que sintetiza una problemática que se repite.

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Un riesgo innecesario en el segundo golpe

El segundo tanto, a los 34 minutos, requiere un análisis más profundo que señalar un error individual. Es cierto que Santiago Grella pierde la pelota en la mitad de la cancha, pero reducir la jugada a esa acción sería simplificar demasiado. Unión estaba volcado en ataque, en busca del empate, pero lo hizo sin equilibrio. No dejó ningún jugador con oficio defensivo para cubrir un eventual contraataque, una decisión que suele ser básica en cualquier planteo.

Grella, de espaldas y sin compañeros a su alrededor, intentó controlar una pelota accesible. En ese instante apareció Juan Gutiérrez, quien recuperó y emprendió una corrida en soledad hacia el arco. Sin oposición real, definió con precisión ante Matías Mansilla, que poco pudo hacer. El remate al palo izquierdo del arquero, fue inatajable.

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Más que errores individuales, un problema colectivo

Apuntar únicamente a nombres propios sería injusto y, sobre todo, incompleto. Unión es un equipo que se conoce, con jugadores que llevan tiempo compartiendo sistema y funcionamiento. Por eso, los errores llaman aún más la atención. Las fallas no responden a la falta de experiencia, sino a desconcentraciones y decisiones tácticas cuestionables. En ambos goles hubo problemas de lectura del juego, de posicionamiento y de reacción.

Una señal de alerta para lo que viene

Con diez goles recibidos antes de este partido y otros dos en esta presentación, la defensa se transformó en un punto crítico. La solidez que se espera de un equipo consolidado no aparece, y eso condiciona cualquier aspiración. Porque los equipos que anhelan competir y ser campeones saben que los errores groseros no suelen perdonarse.

Unión defensa Santiago Grella Defensa y Justicia
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