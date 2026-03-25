El Quillá cayó ante Atlético Tostado en la ida de las semifinales de la Copa Federación

En Santo Tomé, Náutico El Quillá fue derrotado por Atlético Tostado por 2 a 0 en una de las semifinales de la Copa Federación. Ciclón Racing también perdió en San José de la Esquina

Náutico El Quillá que hizo las veces de local en Independiente de Santo Tomé, por el primer chico de las semifinales de la Copa Federación que organiza la Federación Santafesina de Fútbol 2026 no pudo contra el Club Atlético Tostado. La semana venidera saldrá en tierras tostadenses la oportunidad de remontar la serie frente a una escuadra al que le sienta bien esta competición. Por su parte, Ciclón Racing, también fue vencido por la mínima diferencia en San José de la Esquina, por lo que la serie se definirá en barrio Guadalupe.

El conjunto del Parque General Manuel Belgrano perdió en la primera semifinal de la Copa Federación. Atlético Tostado derrotó en cancha de Independiente al Club Náutico El Quillá por 2 a 0. La vuelta está pautada para el domingo 29 de marzo a las 17 en la ciudad de Tostado, en el departamento 9 de Julio. Si bien es difícil remontar la serie, la ilusión no se derrumba, ya que los dirigidos por Patita Mazzoni han salido, dentro de esta misma Copa, de situaciones más complicadas.

En la jornada de feriado nacional en toda la Argentina fue día de Copa Federación en el Mauricio Martínez: Náutico El Quillá perdió como anfitrión ante Atlético Tostado por 2 a 0 por los goles de Matías Chávez y Milton Leiva. La mala de la tarde fue la expulsión en la visita de Alexis Sosa por doble amarilla y también vio la roja Leandro Puig en el local.

Programado para el próximo miércoles el partido de la segunda fecha del Apertura José Luis Burtovoy ante Colón de San Justo, el auriazul de Martín Mazzoni visitará este domingo la Villa Recreativa para buscar quedarse con la serie frente al cuadro del norte que supo adjudicarse el título en 2024.

image El verde de Tostado pegó primero ante Náutico El Quilla y se llevó un 2 a 0 de la capital provincial.

Por su parte, Ciclón Racing cayó en la primera semi ante el último finalista de la Copa Santa Fe y tendrá que remontar el global a la vera de la Setúbal. En el estadio Juan Raymonda de San José de la Esquina, Ciclón Racing cayó 1 a 0 ante Centenario y ahora deberá buscar quedarse con la semifinal del certamen organizado por la Federación en el Campo de Deporte 8 de Enero. El gol para la escuadra local fue por intermedio de Valentín Cantarini en contra. Es importante destacar que el arquero del elenco de Centenario le atajó un penal al santafesino Walter Gómez.

Síntesis: El Quillá 0- Atlético Tostado 2

El Quillá: Joaquín Saborido; Pablo Bernia, Manuel Olcese, Bautista Croci, Santiago Ingino, Juan Gómez, Lucio López, Lorenzo Scozzina, Lautaro Pochón, Leandro Puig y Gastón Losa. DT: Martín Mazzoni.

Atlético Tostado: Ignacio Benega, Gonzalo Algarbe, Alexis Sosa, Matías Chavez, Diego Díaz, Abin Gorosito, Milton Leiva, Matías Cantadori, Leandro Ojeda, Santiago Velozo y Jeremias Gauna. DT: Mario Moreno.

Cambios: Luciano Ferrari x Santiago Ingino, Bautista González x Olcese, Joaquín Felizia x Scozzina, Mauricio Paz x Losa, Sebastián Ingino x López (Q); Cristian Roldán x Chávez, Marcos Mantovani x Cantadori, Esteban Demarra x Gauna, Amilcar Monzón x Ojeda (T).

Goles: PT: 29´ Matías Chávez (T), 46´ Santiago Velozo (T).

Expulsados: Leandro Puig (Q), Alexis Sosa (T).

Árbitro: Leandro Aragno (Liga Rafaelina)

Cancha: Independiente de Santo Tomé.