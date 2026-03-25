Uno Santa Fe | Ovación | El Quillá

El Quillá cayó ante Atlético Tostado en la ida de las semifinales de la Copa Federación

En Santo Tomé, Náutico El Quillá fue derrotado por Atlético Tostado por 2 a 0 en una de las semifinales de la Copa Federación. Ciclón Racing también perdió en San José de la Esquina

Ovación

Por Ovación

25 de marzo 2026 · 08:08hs
El Quillá sufrió un traspié ante Tostado en el cotejo de ida disputado en Santo Tomé.

foto gentileza Fútbol de Santa Fe.

El Quillá sufrió un traspié ante Tostado en el cotejo de ida disputado en Santo Tomé.

Náutico El Quillá que hizo las veces de local en Independiente de Santo Tomé, por el primer chico de las semifinales de la Copa Federación que organiza la Federación Santafesina de Fútbol 2026 no pudo contra el Club Atlético Tostado. La semana venidera saldrá en tierras tostadenses la oportunidad de remontar la serie frente a una escuadra al que le sienta bien esta competición. Por su parte, Ciclón Racing, también fue vencido por la mínima diferencia en San José de la Esquina, por lo que la serie se definirá en barrio Guadalupe.

El Tiburón perdió en la primera semifinal de la Copa Federación

El conjunto del Parque General Manuel Belgrano perdió en la primera semifinal de la Copa Federación. Atlético Tostado derrotó en cancha de Independiente al Club Náutico El Quillá por 2 a 0. La vuelta está pautada para el domingo 29 de marzo a las 17 en la ciudad de Tostado, en el departamento 9 de Julio. Si bien es difícil remontar la serie, la ilusión no se derrumba, ya que los dirigidos por Patita Mazzoni han salido, dentro de esta misma Copa, de situaciones más complicadas.

En la jornada de feriado nacional en toda la Argentina fue día de Copa Federación en el Mauricio Martínez: Náutico El Quillá perdió como anfitrión ante Atlético Tostado por 2 a 0 por los goles de Matías Chávez y Milton Leiva. La mala de la tarde fue la expulsión en la visita de Alexis Sosa por doble amarilla y también vio la roja Leandro Puig en el local.

Programado para el próximo miércoles el partido de la segunda fecha del Apertura José Luis Burtovoy ante Colón de San Justo, el auriazul de Martín Mazzoni visitará este domingo la Villa Recreativa para buscar quedarse con la serie frente al cuadro del norte que supo adjudicarse el título en 2024.

image
El verde de Tostado peg&oacute; primero ante N&aacute;utico El Quilla y se llev&oacute; un 2 a 0 de la capital provincial.

El verde de Tostado pegó primero ante Náutico El Quilla y se llevó un 2 a 0 de la capital provincial.

Por su parte, Ciclón Racing cayó en la primera semi ante el último finalista de la Copa Santa Fe y tendrá que remontar el global a la vera de la Setúbal. En el estadio Juan Raymonda de San José de la Esquina, Ciclón Racing cayó 1 a 0 ante Centenario y ahora deberá buscar quedarse con la semifinal del certamen organizado por la Federación en el Campo de Deporte 8 de Enero. El gol para la escuadra local fue por intermedio de Valentín Cantarini en contra. Es importante destacar que el arquero del elenco de Centenario le atajó un penal al santafesino Walter Gómez.

Síntesis: El Quillá 0- Atlético Tostado 2

El Quillá: Joaquín Saborido; Pablo Bernia, Manuel Olcese, Bautista Croci, Santiago Ingino, Juan Gómez, Lucio López, Lorenzo Scozzina, Lautaro Pochón, Leandro Puig y Gastón Losa. DT: Martín Mazzoni.

Atlético Tostado: Ignacio Benega, Gonzalo Algarbe, Alexis Sosa, Matías Chavez, Diego Díaz, Abin Gorosito, Milton Leiva, Matías Cantadori, Leandro Ojeda, Santiago Velozo y Jeremias Gauna. DT: Mario Moreno.

Cambios: Luciano Ferrari x Santiago Ingino, Bautista González x Olcese, Joaquín Felizia x Scozzina, Mauricio Paz x Losa, Sebastián Ingino x López (Q); Cristian Roldán x Chávez, Marcos Mantovani x Cantadori, Esteban Demarra x Gauna, Amilcar Monzón x Ojeda (T).

Goles: PT: 29´ Matías Chávez (T), 46´ Santiago Velozo (T).

Expulsados: Leandro Puig (Q), Alexis Sosa (T).

Árbitro: Leandro Aragno (Liga Rafaelina)

Cancha: Independiente de Santo Tomé.

El Quillá semifinales Copa Federación
Noticias relacionadas
torneo apertura a1: la tercera jornada arranco a puro triunfo de los anfitriones

Torneo Apertura A1: la tercera jornada arrancó a puro triunfo de los anfitriones

torneo apertura a2: regatas santa fe estiro su invicto en el pay zume

Torneo Apertura A2: Regatas Santa Fe estiró su invicto en el Pay Zumé

colapinto buscara continuar con su gran momento en la formula 1 durante el gp de japon

Colapinto buscará continuar con su gran momento en la Fórmula 1 durante el GP de Japón

la insolita historia que relato el papa de agustin giay: no tenia no los botines

La insólita historia que relató el papá de Agustín Giay: "No tenía no los botines"

Lo último

Delincuentes rompieron la vidriera de un comercio en Aristóbulo del Valle, robaron dos motos y escaparon: las recuperaron

Delincuentes rompieron la vidriera de un comercio en Aristóbulo del Valle, robaron dos motos y escaparon: las recuperaron

Adrover, antes de enfrentar a Unión: Es el partido más lindo, pero no el más importante

Adrover, antes de enfrentar a Unión: "Es el partido más lindo, pero no el más importante"

La Nasa anunció la construcción de una base permanente en la Luna

La Nasa anunció la construcción de una base permanente en la Luna

Último Momento
Delincuentes rompieron la vidriera de un comercio en Aristóbulo del Valle, robaron dos motos y escaparon: las recuperaron

Delincuentes rompieron la vidriera de un comercio en Aristóbulo del Valle, robaron dos motos y escaparon: las recuperaron

Adrover, antes de enfrentar a Unión: Es el partido más lindo, pero no el más importante

Adrover, antes de enfrentar a Unión: "Es el partido más lindo, pero no el más importante"

La Nasa anunció la construcción de una base permanente en la Luna

La Nasa anunció la construcción de una base permanente en la Luna

Unión sacó carácter en el complemento y festejó ante Colón en la Liga Próximo

Unión sacó carácter en el complemento y festejó ante Colón en la Liga Próximo

Pullaro, tras la inauguración de una obra de infraestructura energética: La economía no está bien y las familias no llegan a fin de mes

Pullaro, tras la inauguración de una obra de infraestructura energética: "La economía no está bien y las familias no llegan a fin de mes"

Ovación
La insólita historia que relató el papá de Agustín Giay: No tenía no los botines

La insólita historia que relató el papá de Agustín Giay: "No tenía no los botines"

Adrover, antes de enfrentar a Unión: Es el partido más lindo, pero no el más importante

Adrover, antes de enfrentar a Unión: "Es el partido más lindo, pero no el más importante"

Colapinto buscará continuar con su gran momento en la Fórmula 1 durante el GP de Japón

Colapinto buscará continuar con su gran momento en la Fórmula 1 durante el GP de Japón

Villa Dora ante un gran desafío en la fase más linda de la Liga Argentina Femenina

Villa Dora ante un gran desafío en la fase más linda de la Liga Argentina Femenina

Unión clasificó a la próxima fase de la Copa Túnel Subfluvial

Unión clasificó a la próxima fase de la Copa Túnel Subfluvial

Policiales
Sauce Viejo: balacera en el barrio La Barranquera dejó cuatro heridos, uno de ellos un adolescente de 15 años

Sauce Viejo: balacera en el barrio La Barranquera dejó cuatro heridos, uno de ellos un adolescente de 15 años

Inseguridad en la zona de boliches: un joven resistió el robo de su moto y le dispararon en ambas piernas

Inseguridad en la zona de boliches: un joven resistió el robo de su moto y le dispararon en ambas piernas

Tiros y tensión en barrio Barranquitas: seis aprehendidos y secuestran una pistola 9 mm

Tiros y tensión en barrio Barranquitas: seis aprehendidos y secuestran una pistola 9 mm

Escenario
El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe