Boca, con varias dudas para jugar contra Unión en La Bombonera

Boca recibe a Unión con varias situaciones por resolver. Arruabarrena ya sabe que no contará con Belmonte ni Herrera, mientras que Villa sigue en duda

En Boca siguen exultantes por el triunfo en Copa Argentina, pero rápidamente pusieron el foco en el Torneo Clausura , ya que este viernes, desde las 21.30, será local de Unión por la fecha 11 de la zona A. Un duelo que afrontará con varias contigencias.

El regreso a la competencia, sin embargo, llega acompañado de algunas complicaciones para el entrenador. La principal baja será la de Tomás Belmonte, quien sufrió una lesión en los meniscos y deberá pasar por el quirófano. La recuperación lo dejará al margen durante el resto de la temporada y le quita al cuerpo técnico una alternativa importante para la mitad de la cancha.

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A esa ausencia se suma la de Jagger Herrera. El mediocampista terminó el encuentro frente a Racing con una sobrecarga muscular y no será arriesgado ante el Tatengue. La situación que todavía no tiene resolución es la de Sebastián Villa. El colombiano presentó un cuadro febril durante la semana y su presencia en la convocatoria dependerá de cómo evolucione en las horas previas al encuentro.

No todo fueron malas noticias para Arruabarrena. Leonel Flores quedó liberado tras su debut con la Selección argentina y podrá volver a ponerse a disposición del entrenador para el compromiso ante Unión.

Los posibles 11 de Boca

Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino o Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Flores o Villa.