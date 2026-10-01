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Unión alista un informe para detallar todos los movimientos del último mercado

La dirigencia de Unión trabaja para revelar un informe en el que se detallarán las operaciones realizadas durante el último mercado de pases

Ovación

Por Ovación

1 de octubre 2026 · 16:29hs
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Unión alista un informe para detallar todos los movimientos del último mercado

IG _mateodelblanco

En Unión, el partido de este viernes ante Boca ocupa el centro de la escena, ya que tiene la necesidad de conseguir un resultado que le permita volver a meterse en la pelea por los playoffs del Torneo Clausura, después de haber quedado afuera tras la derrota como local frente a Independiente.

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Pero mientras el plantel prepara ese compromiso, la dirigencia avanza en cuestiones que exceden lo futbolístico. Entre ellas aparece el ordenamiento de algunas obligaciones económicas, varias de las cuales comenzaron a ser atendidas con los recursos que ingresaron a partir de las últimas transferencias.

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En paralelo, la conducción decidió tomarse un tiempo para preparar un informe pormenorizado sobre el último mercado de pases. La intención es presentar un detalle de las operaciones realizadas y brindar precisiones sobre los números que rodearon a cada una.

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Las ventas, bajo la lupa en Unión

El documento, por lo que pudo saber UNO Santa Fe, pondrá especial atención en algunos de los movimientos más importantes concretados recientemente. Entre ellos aparecen las transferencias de Mateo Del Blanco, Maizon Rodríguez y Rafael Profini, además de las diferentes desvinculaciones. La idea es que los socios e hinchas puedan conocer con mayor precisión cómo se estructuraron esas operaciones, cuáles fueron sus condiciones y qué recursos quedaron finalmente para la institución.

Uni&oacute;n prepara un informe de las ventas.

Unión prepara un informe de las ventas.

El informe también se enmarca en un contexto donde Unión viene utilizando parte del dinero obtenido por sus futbolistas para hacer frente a compromisos pendientes. La dirigencia entiende que transparentar el movimiento de esos fondos permitirá mostrar cómo impactaron las ventas en las cuentas del club. La preparación del documento demandó más tiempo del previsto inicialmente, justamente por la cantidad de operaciones y detalles que se buscan incluir. Por eso, su presentación se fue demorando, aunque podría conocerse públicamente de un momento a otro.

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Mientras tanto, el fútbol mantiene la prioridad inmediata: Unión necesita sumar ante Boca para recuperar terreno en el Clausura. Puertas adentro, la dirigencia prepara un informe que buscará poner en números y detalles qué dejó el último mercado y cómo se administraron los ingresos generados por las ventas.

Unión Mercado Mateo Del Blanco
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