El Torneo Prefederal ingresa en una nueva instancia de su calendario. Este viernes se disputará la Jornada 10, con distintos partidos que le darán continuidad a una competencia que comienza a transitar una etapa cada vez más importante.
Se pone en marcha la fecha 10 del Torneo Prefederal de la ASB
Se jugará un nuevo capítulo del Prefederal con una programación que tendrá varios encuentros y transmisión de TV ASB para el duelo entre Gimnasia y Unión
Por Ovación
Entre los encuentros destacados de la fecha aparece el cruce entre Gimnasia y Unión, que contará con transmisión a través de TV ASB, permitiendo seguir en vivo uno de los partidos de la jornada.
La fecha volverá a poner en escena a los distintos equipos que participan del certamen y será una nueva oportunidad para sumar puntos y acomodarse en la competencia.
TORNEO PREFEDERAL - FECHA 10 - VIERNES 2 DE OCTUBRE
21.30 CUST A vs. Banco Provincial
21.30 Rivadavia Juniors vs. Colón (SF)
21.30 Almagro A vs. Colón (SJ)
21.30 República del Oeste vs. El Quillá
21.30 Gimnasia vs. Unión (SF) (streaming ASB)
21.30 Alma Juniors vs. Sanjustino
TABLA DE POSICIONES
ZONA A: Almagro A 17 (8-1); Rivadavia 16 (6-3); Banco 15 (6-3); CUST A y Colón (SJ) 12 (3-6); Colón (SF) 9 (0-9)
ZONA B: Alma Juniors 16 (7-2); Sanjustino 15 (6-3); Unión (SF) 14 (5-4); Gimnasia y República del Oeste 13 (4-5); El Quillá 10 (1-8)