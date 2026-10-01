Se pone en marcha la fecha 10 del Torneo Prefederal de la ASB Se jugará un nuevo capítulo del Prefederal con una programación que tendrá varios encuentros y transmisión de TV ASB para el duelo entre Gimnasia y Unión Por Ovación 1 de octubre 2026 · 14:52hs

El Torneo Prefederal ingresa en una nueva instancia de su calendario. Este viernes se disputará la Jornada 10, con distintos partidos que le darán continuidad a una competencia que comienza a transitar una etapa cada vez más importante.

Entre los encuentros destacados de la fecha aparece el cruce entre Gimnasia y Unión, que contará con transmisión a través de TV ASB, permitiendo seguir en vivo uno de los partidos de la jornada.

La fecha volverá a poner en escena a los distintos equipos que participan del certamen y será una nueva oportunidad para sumar puntos y acomodarse en la competencia. TORNEO PREFEDERAL - FECHA 10 - VIERNES 2 DE OCTUBRE 21.30 CUST A vs. Banco Provincial 21.30 Rivadavia Juniors vs. Colón (SF) 21.30 Almagro A vs. Colón (SJ) 21.30 República del Oeste vs. El Quillá 21.30 Gimnasia vs. Unión (SF) (streaming ASB) 21.30 Alma Juniors vs. Sanjustino TABLA DE POSICIONES ZONA A: Almagro A 17 (8-1); Rivadavia 16 (6-3); Banco 15 (6-3); CUST A y Colón (SJ) 12 (3-6); Colón (SF) 9 (0-9) ZONA B: Alma Juniors 16 (7-2); Sanjustino 15 (6-3); Unión (SF) 14 (5-4); Gimnasia y República del Oeste 13 (4-5); El Quillá 10 (1-8)