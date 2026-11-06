Cómo les fue a Unión y Vélez con Andrés Gariano como árbitro

Andrés Gariano dirigirá en el 15 de Abril el partido entre Unión y Vélez. El Tate tiene un registro adverso, mientras que Vélez presenta números favorables.

La designación arbitral para el partido entre Unión y Vélez dejó un dato que merece atención, especialmente por los antecedentes que acumula Andrés Gariano con los equipos santafesinos. El juez será el encargado de impartir justicia este viernes 6 de noviembre, desde las 19.15, en el estadio 15 de Abril, en un encuentro determinante para las aspiraciones del Tate de meterse en los playoffs del Torneo Clausura.

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Gariano estará acompañado por José Castelli y Matías Balmaceda como asistentes, mientras que Joaquín Gil será el cuarto árbitro. En el VAR se desempeñará Gastón Monsón Brizuela y Juan Del Fueyo cumplirá la función de AVAR.

Un historial desfavorable para Unión

Los números del conjunto rojiblanco con Gariano no son alentadores. El árbitro dirigió a Unión en nueve oportunidades, con apenas dos triunfos y siete derrotas, un registro que marca una tendencia adversa para el equipo de la Avenida.

El primer antecedente se remonta al 9 de septiembre de 2022, cuando el Tate consiguió una victoria por 1-0 ante Sarmiento en el 15 de Abril. Juan Nardoni fue el autor del único gol de aquel encuentro.

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Dentro de ese historial también aparecen dos eliminaciones dolorosas en la Copa Argentina. En 2023, Unión quedó afuera ante Almagro después de perder 5-4 en la definición por penales. Dos años más tarde, en 2025, volvió a sufrir una eliminación desde los doce pasos, esta vez frente a River, por 4-3.

El último registro corresponde al 10 de octubre de 2025, cuando el equipo santafesino cayó 3-1 ante Central Córdoba en el estadio Madre de Ciudades. Jonatan Galván, Lucas Besozzi y Matías Perelló marcaron para el conjunto santiagueño, mientras que Agustín Colazo convirtió el descuento rojiblanco.

Vélez llega con números más favorables

La estadística del Fortín presenta una diferencia marcada respecto de la de Unión. Gariano dirigió a Vélez en ocho oportunidades, con cinco victorias y tres derrotas.

El primer encuentro fue el 9 de junio de 2022, cuando el conjunto de Liniers consiguió una victoria ante Independiente Rivadavia. El antecedente más reciente se produjo en los octavos de final del Torneo Apertura, instancia en la que Vélez perdió 1-0 frente a Gimnasia.

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De esta manera, el árbitro llegará al compromiso del viernes con antecedentes estadísticos contrapuestos para los protagonistas. Unión intentará mejorar un historial que hasta aquí le resulta desfavorable, mientras que Vélez buscará sostener sus números positivos con Gariano. En una noche en la que el Tate necesita ganar para seguir con posibilidades de clasificación, la designación arbitral suma otro elemento a la previa.