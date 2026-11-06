Uno Santa Fe | Unión | Unión

Cómo les fue a Unión y Vélez con Andrés Gariano como árbitro

Andrés Gariano dirigirá en el 15 de Abril el partido entre Unión y Vélez. El Tate tiene un registro adverso, mientras que Vélez presenta números favorables.

Ovación

Por Ovación

6 de noviembre 2026 · 08:28hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Cómo les fue a Unión y Vélez con Andrés Gariano como árbitro

La designación arbitral para el partido entre Unión y Vélez dejó un dato que merece atención, especialmente por los antecedentes que acumula Andrés Gariano con los equipos santafesinos. El juez será el encargado de impartir justicia este viernes 6 de noviembre, desde las 19.15, en el estadio 15 de Abril, en un encuentro determinante para las aspiraciones del Tate de meterse en los playoffs del Torneo Clausura.

LEER MÁS: Los jugadores convocados en Unión con el retorno de Ignacio Malcorra

Gariano estará acompañado por José Castelli y Matías Balmaceda como asistentes, mientras que Joaquín Gil será el cuarto árbitro. En el VAR se desempeñará Gastón Monsón Brizuela y Juan Del Fueyo cumplirá la función de AVAR.

Un historial desfavorable para Unión

Los números del conjunto rojiblanco con Gariano no son alentadores. El árbitro dirigió a Unión en nueve oportunidades, con apenas dos triunfos y siete derrotas, un registro que marca una tendencia adversa para el equipo de la Avenida.

El primer antecedente se remonta al 9 de septiembre de 2022, cuando el Tate consiguió una victoria por 1-0 ante Sarmiento en el 15 de Abril. Juan Nardoni fue el autor del único gol de aquel encuentro.

LEER MÁS: Unión, Belgrano y Cardozo: una negociación abierta que todavía no llega a buen puerto

Dentro de ese historial también aparecen dos eliminaciones dolorosas en la Copa Argentina. En 2023, Unión quedó afuera ante Almagro después de perder 5-4 en la definición por penales. Dos años más tarde, en 2025, volvió a sufrir una eliminación desde los doce pasos, esta vez frente a River, por 4-3.

El último registro corresponde al 10 de octubre de 2025, cuando el equipo santafesino cayó 3-1 ante Central Córdoba en el estadio Madre de Ciudades. Jonatan Galván, Lucas Besozzi y Matías Perelló marcaron para el conjunto santiagueño, mientras que Agustín Colazo convirtió el descuento rojiblanco.

Vélez llega con números más favorables

La estadística del Fortín presenta una diferencia marcada respecto de la de Unión. Gariano dirigió a Vélez en ocho oportunidades, con cinco victorias y tres derrotas.

El primer encuentro fue el 9 de junio de 2022, cuando el conjunto de Liniers consiguió una victoria ante Independiente Rivadavia. El antecedente más reciente se produjo en los octavos de final del Torneo Apertura, instancia en la que Vélez perdió 1-0 frente a Gimnasia.

LEER MÁS: La pieza clave de Unión que jugará un partido aparte contra Vélez

De esta manera, el árbitro llegará al compromiso del viernes con antecedentes estadísticos contrapuestos para los protagonistas. Unión intentará mejorar un historial que hasta aquí le resulta desfavorable, mientras que Vélez buscará sostener sus números positivos con Gariano. En una noche en la que el Tate necesita ganar para seguir con posibilidades de clasificación, la designación arbitral suma otro elemento a la previa.

Unión Vélez Andrés Gariano
Noticias relacionadas
union, atento a independiente y san lorenzo: dos resultados que pueden definir su futuro

Unión, atento a Independiente y San Lorenzo: dos resultados que pueden definir su futuro

union busca extender su racha ante velez, en un historial desfavorable

Unión busca extender su racha ante Vélez, en un historial desfavorable

ganar y rezar: union afronta una final ante velez para sostener el sueno de los playoffs

Ganar y rezar: Unión afronta una final ante Vélez para sostener el sueño de los playoffs

Nacho Malcorra vuelve a estar disponible para el partido que Unión jugará con Vélez.

Los jugadores convocados en Unión con el retorno de Ignacio Malcorra

Lo último

Jorge Macri presentó la propuesta para que la Fórmula 1 arribe a la Ciudad de Buenos Aires

Jorge Macri presentó la propuesta para que la Fórmula 1 arribe a la Ciudad de Buenos Aires

Allanaron una vivienda en Santo Tomé por el robo del medidor de luz de una carnicería y amenazas de muerte a una comerciante

Allanaron una vivienda en Santo Tomé por el robo del medidor de luz de una carnicería y amenazas de muerte a una comerciante

Unión, podio histórico y rehén de las cabinas del VAR en la hora de la verdad

Unión, podio histórico y rehén de las cabinas del VAR en la hora de la verdad

Último Momento
Jorge Macri presentó la propuesta para que la Fórmula 1 arribe a la Ciudad de Buenos Aires

Jorge Macri presentó la propuesta para que la Fórmula 1 arribe a la Ciudad de Buenos Aires

Allanaron una vivienda en Santo Tomé por el robo del medidor de luz de una carnicería y amenazas de muerte a una comerciante

Allanaron una vivienda en Santo Tomé por el robo del medidor de luz de una carnicería y amenazas de muerte a una comerciante

Unión, podio histórico y rehén de las cabinas del VAR en la hora de la verdad

Unión, podio histórico y rehén de las cabinas del VAR en la hora de la verdad

Pullaro oficializó la designación de Aldo Alurralde en la Corte Suprema de Santa Fe: asume el 1º de diciembre

Pullaro oficializó la designación de Aldo Alurralde en la Corte Suprema de Santa Fe: asume el 1º de diciembre

Crecida del Paraná: el municipio evacuó a otra familia de La Vuelta del Paraguayo y ya son 36 los asistidos en el Centro Integral N°1

Crecida del Paraná: el municipio evacuó a otra familia de La Vuelta del Paraguayo y ya son 36 los asistidos en el Centro Integral N°1

Ovación
Unión, atento a Independiente y San Lorenzo: dos resultados que pueden definir su futuro

Unión, atento a Independiente y San Lorenzo: dos resultados que pueden definir su futuro

Unión, podio histórico y rehén de las cabinas del VAR en la hora de la verdad

Unión, podio histórico y rehén de las cabinas del VAR en la hora de la verdad

Jorge Macri presentó la propuesta para que la Fórmula 1 arribe a la Ciudad de Buenos Aires

Jorge Macri presentó la propuesta para que la Fórmula 1 arribe a la Ciudad de Buenos Aires

Colapinto llega al GP de Brasil con el objetivo de volver a sumar en la Fórmula 1

Colapinto llega al GP de Brasil con el objetivo de volver a sumar en la Fórmula 1

Una gran multitud recibió en Reconquista al campeón mundial juvenil de boxeo

Una gran multitud recibió en Reconquista al campeón mundial juvenil de boxeo

Policiales
Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

Escenario
Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

Flavio Mendoza: Santa Fe, los llevo en el corazón

Flavio Mendoza: "Santa Fe, los llevo en el corazón"

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"