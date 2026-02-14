Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Unión rompió el molde en Córdoba, bajó a Instituto y se ilusiona en la Liga Nacional

Unión jugó en alto nivel y venció de visitante a Instituto por 80 a 78 en la continuidad de la Liga Nacional

14 de febrero 2026 · 01:33hs
Unión rompió el molde en Córdoba, bajó a Instituto y se ilusiona en la Liga Nacional

Unión se llevó un triunfo enorme en Alta Córdoba, de esos que fortalecen convicciones y levantan ánimo. En el estadio Ángel Sandrín, dio vuelta una historia que parecía perdida y venció a Instituto por 80 a 78, en el único encuentro del viernes por la Liga Nacional. Un cierre impecable coronó una noche de carácter para el equipo de Ariel Rearte.

El arranque fue parejo, con intercambios constantes y protagonismo en la pintura. Unión logró adelantarse con presencia física, pero la respuesta local no tardó en llegar desde el perímetro. Instituto encontró efectividad temprana y, apoyado en su juego colectivo y el acierto exterior, tomó distancia para cerrar el primer cuarto arriba 24-16.

En el segundo segmento, el desarrollo mantuvo la misma tónica. El conjunto cordobés aprovechó desajustes defensivos y estiró la diferencia, mientras que Unión se sostuvo gracias a su lucha en la zona pintada y algunos arrestos individuales que evitaron que el partido se rompiera antes del descanso largo. Al entretiempo, la ventaja seguía siendo clara para el local: 48-35.

Tras el descanso, Instituto volvió a golpear de entrada y alcanzó la máxima del partido, dominando el ritmo y el tablero. Parecía tener todo controlado, pero ahí comenzó a gestarse la reacción santafesina. Unión ajustó atrás, corrió mejor la cancha y empezó a descontar con paciencia, cerrando el tercer cuarto todavía abajo, pero con otro semblante.

El último período fue puro corazón. Con actitud, presión defensiva y decisiones acertadas, el Tate fue limando la diferencia punto a punto, aprovechando errores y la confusión de su rival. Robos, rebotes ofensivos y conversiones clave pusieron el marcador al rojo vivo en los minutos finales.

En un cierre cargado de tensión, Unión fue más lúcido. Un descuido del local y una aparición decisiva en los segundos finales sellaron el 80-78 definitivo, desatando el festejo visitante. Gran victoria del equipo santafesino, que mostró personalidad para imponerse ante Instituto y volver de Córdoba con una sonrisa enorme para Unión.

Síntesis de Instituto y Unión

INSTITUTO 78: Leandro Vildoza 8, Tomás Monacchi 7, Javier Saiz 17, Jordan Loveridge 12, Anton Cook 18 (FI) Nicolás Copello 12, Vicente Garello 4, Luca Salvetti 0, Kadir Pomare 0. DT: Sebastián González.

UNIÓN 80: Franco Balbi 19, Yeferson Guerra 9, Emiliano Basabe 6, Theo Akwuba 20, Daniel Hure 8 (FI) Martín Cabrera 7, Federico Elias 8, Facundo Chamorro 0, Felipe Queiros 3. DT: Ariel Rearte.

Parciales: 24-16, 48-35 y 70-58.

Árbitros: Pablo Estevez, Julio Dinamarca, Ariel Mukdsi.

Cancha: Ángel Sandrín.

Unión Instituto Liga Nacional
