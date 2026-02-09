Uno Santa Fe | Policiales | pirómano

Pirómano incendió pastizales en la Costanera Oeste: bomberos controlaron el fuego y la Policía lo busca

El pirómano fue visto por vecinos y deportistas que estaban en la zona al mediodía. Fue denunciado escapando con un bidón con combustible.

Juan Trento

Por Juan Trento

9 de febrero 2026 · 19:37hs
Este mediodía de lunes se produjo un incendio de pastizales en la zona de la Costanera Oeste, en la playa, en el sector comprendido por un segmento de 300 metros entre Ricardo Aldao y Lavaisse.

Una enorme humareda y lenguas de fuego que se desprendieron de los pastizales secos que bordean la laguna Setúbal llamaron la atención de peatones y personas que corrían por la avenida Almirante Brown, justo frente a la Universidad Tecnológica Nacional.

Varios de ellos fueron testigos de que un hombre que portaba un bidón habría provocado el incendio de manera intencional. Varias de esas personas denunciaron el suceso a los operadores de la central de emergencias 911.

Policías y bomberos

Varios minutos después arribaron al lugar policías de la Comisaría 5ª y de la Estación Policial Centro (EPC), junto con los bomberos zapadores policiales. Estos últimos descendieron con sus mangueras y comenzaron a extinguir el foco ígneo. Casi simultáneamente comenzó a llover con regular intensidad, lo que favoreció la extinción del fuego, y solo quedó humo.

Testigos e imágenes

Los policías que arribaron a la zona dialogaron con las personas que denunciaron el suceso, y estas señalaron que el incendio sobre los pajonales fue intencional y que vieron salir de la zona del fuego a un muchacho que llevaba un bidón, y que se escapó corriendo por calle Pedro de Vega hacia el cardinal este.

Los policías identificaron a testigos y denunciantes y buscaron cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona con la finalidad de hallar imágenes del piromaníaco, con miras a su identificación y aprehensión.

Investigación

Informaron la novedad sobre la ocurrencia de la denuncia a las jefaturas del Cuerpo de Bomberos Zapadores y de la Unidad Regional I La Capital, ambas de la Policía de Santa Fe, y estas hicieron lo propio sobre el trabajo realizado con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación. Este ordenó la identificación de testigos, así como el secuestro de las imágenes de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona.

