Unión, atento: Botafogo habría hecho una oferta por Maizon Rodríguez

Botafogo habría acelerado gestiones con Unión para sumar a Maizon Rodríguez. La primera oferta fue rechazada, pero podría llegar otra superadora.

En medio del armado del plantel y con el equipo en plena competencia, en Unión se encendió una luz de alerta. Maizon Rodríguez estaría en el radar de Botafogo, que ya habría iniciado gestiones formales para intentar incorporarlo.

La primera propuesta —según trascendió— fue un préstamo con obligación de compra. Sin embargo, desde la dirigencia tatengue la rechazaron por considerarla insuficiente. Aun así, no se descarta que el club brasileño avance con una oferta más seductora en términos económicos, algo que podría cambiar el escenario.

Maizon Rodríguez, un bastión para Madelón en Unión

Para Leonardo Madelón, Rodríguez es una pieza estructural. No solo por su rendimiento, sino por su regularidad y adaptación a la idea de juego. En lo que va del 2026 (Torneo Apertura) suma cuatro partidos y 360 minutos en cancha, mientras que en 2025 acumuló presencia en el Clausura (11 encuentros y 990 minutos), además de participaciones en Copa Argentina y playoffs.

Maizon Rodríguez.jpg Maizon Rodríguez es uno de los jugadores más importantes que tiene el Unión de Leo Madelón.

Más allá de los números, el defensor se convirtió en uno de los bastiones del equipo, con despliegue, equilibrio y capacidad para sostener el funcionamiento colectivo. Su salida implicaría reconfigurar el andamiaje táctico que el entrenador tiene en mente.

Inversión fuerte y contrato largo

Unión realizó una apuesta importante por el futbolista: invirtió 825.000 dólares por el 50% de su ficha y le firmó contrato hasta diciembre de 2028. Esa situación le da al club una posición firme para negociar y no quedar condicionado por la urgencia.

Justamente por ese contexto contractual, cualquier salida debería representar un ingreso significativo. Una propuesta que no esté a la altura difícilmente prospere. Sin embargo, si Botafogo decide elevar la oferta y acercarse a las pretensiones económicas del Tatengue, la resolución no sería sencilla.

Sondeos y realidades

En las últimas semanas también se mencionaron posibles salidas de Valentín Fascendini, Lautaro Vargas y Mateo Del Blanco. Pero por ellos solo hubo sondeos informales, sin ofertas concretas sobre la mesa.

El caso de Rodríguez es diferente: hubo una propuesta formal, aunque rechazada. Y el interés brasileño es real.

Por ahora, Unión se mantiene expectante. Sabe que podría ingresar una cifra importante que fortalecería las arcas del club, pero también que perdería a una de las columnas del equipo. Entre el equilibrio financiero y el deportivo, la decisión final podría marcar el rumbo del semestre.