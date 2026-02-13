El minuto a minuto del partido entre Unión y San Lorenzo

Unión se mide ante San Lorenzo en el 15 de Abril con la obligación de ganar para enderezar su rumbo, por la fecha 5 del Apertura

Unión se juega mucho más que tres puntos este viernes recibiendo a San Lorenzo en el estadio 15 de Abril, por la quinta fecha de la Zona A del Apertura. El equipo de Leonardo Madelón necesita una reacción futbolística y anímica para no perder terreno en la tabla y empezar a consolidar su identidad en el campeonato.