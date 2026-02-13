Unión se juega mucho más que tres puntos este viernes recibiendo a San Lorenzo en el estadio 15 de Abril, por la quinta fecha de la Zona A del Apertura. El equipo de Leonardo Madelón necesita una reacción futbolística y anímica para no perder terreno en la tabla y empezar a consolidar su identidad en el campeonato.
El minuto a minuto del partido entre Unión y San Lorenzo
Por Ovación
13 de febrero 2026 · 21:31hs
Formaciones de Unión y San Lorenzo
Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.
San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Gastón Hernández, Mathías De Ritis; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Gonzalo Abrego; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello y Gregorio Rodríguez. DT: Damián Ayude.
Estadio: 15 de Abril.
Árbitro: Ariel Penel.
VAR: Hernán Mastrángelo.