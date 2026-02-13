Uno Santa Fe | Unión | Unión

El minuto a minuto del partido entre Unión y San Lorenzo

Unión se mide ante San Lorenzo en el 15 de Abril con la obligación de ganar para enderezar su rumbo, por la fecha 5 del Apertura

13 de febrero 2026 · 21:31hs
UNO Santa Fe | José Busiemi
UNO Santa Fe | José Busiemi
UNO Santa Fe | José Busiemi
UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión se juega mucho más que tres puntos este viernes recibiendo a San Lorenzo en el estadio 15 de Abril, por la quinta fecha de la Zona A del Apertura. El equipo de Leonardo Madelón necesita una reacción futbolística y anímica para no perder terreno en la tabla y empezar a consolidar su identidad en el campeonato.

Comenzó el partido: Unión ya recibe a San Lorenzo

Se puso en marcha el partido en el 15 de Abril entre Unión y San Lorenzo por la fecha 5 del Apertura.

unión festejo (2)

4 minutos: Penel, quisquilloso en el inicio

El árbitro toma protagonismo en el partido entre Unión y San Lorenzo en el 15 de Abril.

Ariel Penel.jpg

11 minutos: Unión casi marca con un tiro de Mateo Del Blanco

Buena acción colectiva que terminó con un remate de Mateo Del Blanco que dio en el palo. Es más Unión ante San Lorenzo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2022484537683644555&partner=&hide_thread=false
15 minutos: Unión, muy superior a San Lorenzo

Unión domina en todas las instancias y creó dos chances concretas con Pittón y Palacios. Merece estar arriba ante San Lorenzo.

Mauro Pittón
26 minutos: Unión es picante, pero le falta gol

Unión hace todo para estar arriba, pero no es preciso y deja con vida a un San Lorenzo que resiste.

Diseño sin título (1)
34 minutos: Unión se salvó de milagro de no recibir un gol

Error garrafal de Profini en un pase que tuvo una tapada de Mansilla y una salvada en la línea de Rodríguez para Unión, pero Tripichio falló en la definición para San Lorenzo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2022489549369229714&partner=&hide_thread=false

Formaciones de Unión y San Lorenzo

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Gastón Hernández, Mathías De Ritis; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Gonzalo Abrego; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello y Gregorio Rodríguez. DT: Damián Ayude.

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Ariel Penel.

VAR: Hernán Mastrángelo.

Unión San Lorenzo Apertura
