Del Blanco: "Nos vamos con bronca, pero igual se notó el Unión que queremos ser"

Mateo Del Blanco valoró la reacción de Unión ante San Lorenzo, destacó el respaldo en el 15 de Abril y dejó en claro que el equipo mostró SU identidad

14 de febrero 2026 · 01:25hs
UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión volvió a mostrar una imagen competitiva en el 15 de Abril, pero el empate 0-0 frente a San Lorenzo dejó una mezcla de sensaciones. Así lo reflejó Mateo Del Blanco, uno de los puntos altos de la noche, quien no ocultó la bronca por no haber podido sumar de a tres ante su gente.

“Nos vamos con bronca por no llevarnos los tres puntos, porque hicimos todo para ganarlo. El fútbol es así”, expresó el lateral, aunque también reconoció que hubo momentos de tensión: “En el primer tiempo también lo pudimos perder, pero en líneas generales el partido lo manejamos nosotros”.

Del Blanco remarcó el cambio de actitud del equipo tras el golpe sufrido en la fecha anterior en Santiago del Estero y destacó el respaldo del público. “En la semana nos propusimos cambiar la imagen y con nuestra gente se notó el equipo que queremos ser y que somos. Ese es el camino. Hay que seguir mejorando para lograr grandes cosas”, afirmó.

En el plano personal, el defensor se mostró enfocado en el presente, sin dejar de mirar al futuro. “Estoy contento acá, pero obvio que todos queremos crecer. Ojalá venga una oportunidad linda, pero por ahora pienso en este club”, sostuvo, dejando en claro su compromiso con Unión.

Finalmente, valoró el recorrido que viene sumando pese a su juventud. “Son varios partidos para la edad que tengo y hay que seguir creciendo. Espero que alguna vez se dé”, concluyó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2022512240289632703&partner=&hide_thread=false

