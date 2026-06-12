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Varrone protagonizó una gran clasificación y largará 7° en el GP de España de Fórmula 2

El argentino tendrá una buena oportunidad para volver a sumar puntos en la categoría.

Ovación

Por Ovación

12 de junio 2026 · 12:51hs
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Varrone protagonizó una gran clasificación y largará 7° en el GP de España de Fórmula 2

El piloto argentino Nicolás Varrone (Van Amersfoort Racing) protagonizó una muy buena actuación en la clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 2, al finalizar en la séptima posición.

Varrone, quien viene de tener un flojo fin de semana en Mónaco, registró un tiempo de 1:25,237, para terminar a solo 427 milésimas del pole man, que fue el brasilero Rafael Camara, de Invicta Racing.

De esta manera, el argentino que disputa su primera temporada en la categoría, tendrá una muy buena oportunidad de sumar puntos tanto en la carrera sprint del sábado como en la principal que será este domingo.

Este Gran Premio corresponde a la quinta fecha del campeonato que tiene como líder al italiano Gabriele Mini (MP Motorsport), mientras que Varrone marcha decimocuarto con 14 unidades. Su mejor resultado en lo que va del año fue el cuarto lugar obtenido en la carrera sprint del GP de Miami.

La ascendente tarea de Varrone en España

Más temprano, durante la madrugada de este viernes, Varrone había culminado decimotercero en la única práctica libre.

La actividad en el GP de España de Fórmula 2 continuará este sábado con la carrera sprint que está programada para las 9:15 de la mañana (hora de Argentina). Allí Varrone largará en el cuarto puesto por la grilla invertida.

Varrone España Fórmula 2
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