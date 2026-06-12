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Tagliafico quedó descartado para el debut de la Selección Argentina en el Mundial

Nicolás Tagliafico sufrió un desgarro y se pierde el debut de Argentina en el Mundial. Se espera que pueda estar con Austria o en su defecto con Jordania

12 de junio 2026 · 12:13hs
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Nicolás Tagliafico se pierde el debut ante Argelia.

Nicolás Tagliafico se pierde el debut ante Argelia.

El jueves, la noticia que revolucionó la concentración de la Selección Argentina en Kansas City, donde se hospeda durante este Mundial 2026, fue la lesión de Nicolás Tagliafico, quien finalmente se perderá el debut ante Argelia. El defensor sufrió un pequeño desgarro en el amistoso ante Honduras, aunque no corre riesgo su presencia en la máxima cita.

Tagliafico se pierde el debut ante Argelia

Pese a que la novedad se conoció recién ayer, luego de que se realizaran estudios que confirmaron la lesión muscular, lo cierto es que el marcador de punta está lesionado desde el sábado pasado, cuando disputó solo 45 minutos ante el seleccionado centroamericano. Anoche el futbolista se reunió con el cuerpo técnico y los médicos para acordar los pasos a seguir y realizó una sesión de fisioterapia.

El cuerpo técnico de la Selección Argentina apunta a que Tagliafico pueda jugar el segundo partido contra Austria, el sábado 22, aunque eso dependerá de la evolución que presente. Lo cierto es que pese a la lesión, no fue desafectado porque lo consideran un jugador fundamental, parte muy importante del grupo, y en el peor escenario lo recuperarían para una hipotética fase decisiva de la Copa del Mundo si Argentina avanza a 16avos como se prevé.

Tagliafico está próximo a cumplir ya una semana del desgarro y desde el cuerpo médico de la Albiceleste explican que es un músculo fácil de recuperar (es el que está por debajo del gemelo). Además, que por tratarse de una lesión leve, no requiere mucho tiempo de rehabilitación.

Con este panorama, Facundo Medina tiene muchas chances de ser el que lo suplante en el estreno ante Argelia. El futbolista del Olympique de Marsella es central, pero suele jugar como stopper en su equipo. Sin embargo, ha desempeñado esa función en cinco oportunidades la última temporada y Scaloni también lo ha utilizado allí.

Tanto ante Honduras, cuando reemplazó a Tagliafico, como frente a Islandia, en el compromiso del martes, fue el marcador de punta por ese sector. Evidentemente, el cuerpo técnico quedó conforme con lo que mostró, pese a que no tiene las cualidades ofensivas del futbolista del Lyon.

Esto incluso llevó a que finalmente Scaloni optara por convocar a Marcos Senesi, habitualmente segundo central, por la lesión de Leonardo Balerdi (quien tuvo un desgarro en el sóleo), y no recurrir a un lateral natural que ha sido parte del ciclo, como Marcos Acuña.

Tagliafico Argentina Mundial
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