Unión se consagró campeón del Clausura Femenino Narela Gómez

En el predio Nery Pumpido, Unión sumó otro título en el Femenino, ya que venció a El Quillá y lograron el Clausura Narela Gómez que organiza la Liga Santafesina.

Tras haber igualado en la tabla de posiciones, el reglamento mandó Unión y a Náutico El Quillá a jugar el partido desempate, en el que en la noche del miércoles, las dirigidas por Emanuel Perisutti lograron conquistar el Torneo Clausura Narela Gómez. El Rojiblanco venía de quedarse con el Apertura y con la Copa Túnel Subfluvial.

en el predio Nery Alberto Pumpido se enfrentaron los dos mejores equipos del campeonato de la Primera División liguista: Por un lado el Unión de Emanuel Perisutti que venía de corona en corona y buscaba cerrar el año con otra más y por el otro el Náutico El Quillá de Pedro Joaquín que quería lograr un título tras lo que fue la obtención de la Copa Federación a fines del 2024.

Las Rojiblancas alinearon con Rocío Peña; Camila Luna, Romina Sacco, Carola De Piano, Catalina Fuse, Valentina López, Jazmín Lencina, Noralí Servín, Melina Reus, Daiara Paye y Ámbar Grandoli. En el banco aguardaron por un lugar Giuliana Zárate, María Gómez, Lis Fernández, Wanda Correa, Maira Milocco, Morena Márquez y Daiana Sosa.

Las Auriazules formaron con Oriana Cáceres; Rosalía Ruiz Díaz, Ivana Martínez, Camila Scurato, Camila Chiardola, Vanesa Obejero, Lucila Sosa, Azul Gómez, Brisa Galcerán, Ruth Arce y Antonella Garzón. Entre las suplentes estuvieron Emilia Kilgelmann, Dolores Zárate, Amalia Zeballos, Lucía Arredondo, Martina Galcerán, Pilar Herzog y Ailín Simbrón.

La cuaterna arbitral que impartió justicia estuvo encabezada por Aldana Ábalos, Abigaíl Valenzuela y Candelaria Peralta actuaron como asistentes de línea y Nicole Jourdan fue la cuarta jueza.

Unión femenino Liga.jpg El equipo femenino rojiblanco ya había cosechado el Apertura y la copa Túnel Subfluvial. Gentileza Ariel Maradona

Desde la madrugada del partido Unión rompió el marcador con el gol de Noralí Servín y sin haber transcurrido tanto volvió a golpear dos veces más a través de Melina Reus y Ámbar Grandoli. Tras cartón llega una gran conversión de tiro libre de la 10, Daiara Paye, que mandaba el encuentro al descanso con las de la avenida López y Planes 4 a 0 arriba.

Las del Parque del Sur tuvieron sus situaciones para descontar y buscar meterse en partido pero se toparon con Peña en la meta tatengue. Seguidamente Reus anotó el quinto tanto del partido y el décimo en la cuenta personal para convertirse en la máxima goleadora del campeonato.

Se consumió el partido y con el pitazo final de Ábalos se concretó un nuevo título para Unión: Nuevo grito de campeón en el Clausura Narela Gómez. El Apertura llevó el mismo nombre, certamen en el que estuvieron unificadas la A y la B para clasificación a la Copa Túnel Subfluvial. Dos torneos que las Tatengas ganaron para hacerse del triplete de este 2025, sin dudas barriendo cualquier torneo que se le puso por delante.