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Unión suma a Germán González para la Liga Argentina

Unión continúa dándole forma a su plantel para la temporada 2026/27 de la Liga Argentina y esta vez incorporó al ex-Colón, Germán González

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Por Ovación

23 de septiembre 2026 · 19:08hs
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Unión suma a Germán González para la Liga Argentina

Unión continúa dándole forma a su plantel para la temporada 2026/27 de la Liga Argentina y esta vez incorporó a un jugador conocido en el básquet santafesino. Germán González se convirtió en nuevo refuerzo y volverá a competir en la segunda categoría del básquet nacional.

Cara nueva para Unión en la Liga Argentina

El escolta correntino, de 34 años, llega después de haber disputado las últimas dos temporadas con Colón, donde tuvo una participación importante y fue uno de los jugadores destacados del equipo.

En su última campaña, González registró 13,6 puntos, 4,5 rebotes y 2,7 asistencias por partido, además de un 37% de efectividad en lanzamientos de tres puntos. Números que reflejan su aporte tanto en el perímetro como en distintas facetas del juego.

Con su llegada, el entrenador Juan Siemienczuk ya cuenta con cuatro nombres confirmados para el nuevo desafío: Santiago Ludueña, Germán González, Martín Gómez y Philip Lockett, además de los jugadores surgidos del club que completarán la estructura del plantel.

Pero el armado todavía no terminó. La dirigencia y el cuerpo técnico mantienen abierta la búsqueda y ahora el objetivo está puesto en incorporar tres jugadores extranjeros para terminar de darle forma al equipo que afrontará la próxima Liga Argentina.

El debut ya tiene fecha: Unión se estrenará el 15 de octubre frente a Bochas SC, en una temporada que comienza a tomar forma con González como una de las nuevas caras del proyecto rojiblanco.

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