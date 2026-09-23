Dos Orillas y Desarrollo, la actividad en el ámbito de la Unión Santafesina

Por la disputa del Torneo del Interior no habrá Regional del Litoral pero si en el Dos Orillas de Juveniles y para planteles superiores en el Desarrollo

Este fin de semana se disputarán las semifinales y el repechaje en el Torneo del Interior que organiza la Unión Argentina por lo tanto habrá ventana de descanso para el Regional del Litoral. La actividad local estará enfocada en la tercera fecha del Dos Orillas de divisiones juveniles que organizan en conjunto la Unión Santafesina y la Unión Entrerriana de Rugby, y en la competencia reservada para Club en Desarrollo .

Por la fecha 3 en el interuniones de juveniles, por la Final Four de Oro, en Menores de 19, el sábado 26, a las 14, en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby recibirá a Estudiantes de Paraná con el arbitraje de Exequiel Adrover, y en la autopista, CRAI lo hará con CRAR de Rafaela con el control de Fabián Prats. Las posiciones se encuentran así: Estudiantes 10, CRAI 6, Santa Fe Rugby 5 y CRAR de Rafaela 1.

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En Menores de 17, a las 12.30, en barrio Las Delicias, Universitario jugará con Estudiantes de Paraná con el arbitraje de Juan Ferino, y en el Yarará, Paraná Rowing Club lo hará con Santa Fe Rugby. Las posiciones están así: Estudiantes 5, Santa Fe Rugby 4, Universitario 1 y Rowing 0.

En Menores de 16, a las 12, Estudiantes jugará con Universitario, y Tilcara con Santa Fe Rugby. En las posiciones, Santa Fe RC y Tilcara tiene 4 puntos, Estudiantes y Universitario 1. En Menores de 15, a las 11.30, en Cabaña Leiva, La Salle Jobson se medirá con Estudiantes con el arbitraje de Oscar Baruffatto, y a las 12.30, en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby lo hará con CRAI con el control de Leonardo Del Río. En las posiciones, Santa Fe RC 10, CRAI 9, La Salle Jobson 3 y Estudiantes 1.

En la Final de Plata, en Menores de 19, a las 14.30, Rowing jugará con La Salle Jobson, y a las 15, Tilcara con Universitario. Las posiciones se encuentran así: Universitario 10, Tilcara 7, Rowing 2 y La Salle Jobson 0. En Menores de 17, el sábado 26, a las 13, La Salle Jobson recibirá a Tilcara con el arbitraje de Bruno Martino, y el martes 29, a las 19.30, CRAR lo hará con CRAI con el seguimiento de Nicolás Barraza. Las posiciones se encuentran así: CRAR y La Salle Jobson 5; CRAI 1, Tilcara 0.

Brown de San Vicente es el puntero del Torneo de Clubes en Desarrollo.

En Menores de 16, este jueves 24, a las 19.30, en la autopista, CRAI se medirá con Cha Roga con el control de Max Maignien, y el sábado 26, en el Yarará, Rowing lo hará con CRAR de Rafaela. La tabla de colocaciones se encuentra así: CRAR 5; Rowing, CRAI y Cha Roga 2,

En Menores de 15, el sábado 26, a las 11, Universitario recibirá en Las Delicias a Tilcara con el arbitraje de Alfredo Fun, y a las 12.30, CRAR de Rafaela lo hará con el Paraná Rowing CLub con el control de Raúl Eguiazú. Las posiciones están así: Tilcara 10; Universitario y Rowing 6; CRAR 0.

En la Final de Bronce, en Menores de 17, el sábado 26, a las 16, Querandí RC recibirá a Brown de San Vicente con el control de Carlos Manera. En Menores de 16, en Cabaña Leiva, La Salle Jobson jugará con Alma Juniors de Esperanza con el arbitraje de Lucio Katona. El cotejo que deben sostener Brown de San Vicente con San Carlos RC fue postergado para el próximo 10 de octubre.

En el Torneo de Clubes en Desarrollo

En la 9° fecha del certamen organizado por la USR se registraron la victoria de Querandí RC sobre Corondá RC por 88 a 0 bajo el arbitraje de Facundo Puntillo, San Carlos prevaleció sobre los Guaycurúes de Sunchales por 69 a 17 con el control de Nicolás Barraza. Por su parte, en el departamento General Obligado, Brown de San Vicente le ganó a Pucará Rugby de Reconquista por 33 a 25.

Las posiciones quedaron así: Brown de San Viccente 45, Querandí RC 34, San Carlos RC 33, Guaycurúes de Sunchales 14, Pucará Rugby Club de Reconquista 11 y Corondá RC 2. El domingo 27 por la décima fecha, a las 16, los Guaycurúes de Sunchales recibirán a Brown de San Vicente con el arbitraje de Diego Costas. En el departamento Las Colonias, a las 16, San Carlos RC se medirá con Querandí con el referato de Carlos Recce, y en el departamento San Jerónimo, Coronda RC lo hará con Pucará RC de Reconquista con el seguimiento de Alfredo Fun.

Importante instancia en el Torneo del Interior

El próximo sábado 26 de septiembre se concretarán las semifinales del Torneo del Interior A que organiza la UAR. En Fisherton se disputará el clásico entre Jockey Club de Rosario y Duendes con el arbitraje de Tomás Ninci de Córdoba. En Villa Warcalde, Tala RC de Córdoba, que viene de eliminar a Santa Fe Rugby, se medirá con Jockey Club de Córdoba con el referato de Federico Longobardi de Rosario.

En cuanto a las reválidas del Interior, el sábado 26, desde las 16, jugarán Universitario de Córdoba con el Paraná Rowing Club (Leandro Peker de Misiones), La Tablada de Córdoba con Sociedad Sportiva de Bahía Blanca (Juan Zubieta), Tucumán Lawn Tennis con Mendoza RC (Gastón Roge de Mar del Plata) y Natación y Gimnasia de Tucumán con CURNE de Resistencia (Agustín Altabe de Córdoba).