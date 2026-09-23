Stéfano Di Carlo, presidente de River: "La AFA es de los clubes y no de una persona"

River volvió al Comité Ejecutivo de la AFA y propuso cambios “hasta el cansancio”. La palabra de su presidente Stéfano Di Carlo

El presidente de River, Stefano Di Carlo, se refirió al regreso de la institución a las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ), del que aseguró que "la AFA es de los clubes y no de una persona".

Las declaraciones se dieron durante la cena anual de la Fundación River, tras la presencia del vicepresidente Ignacio Villarroel en la sede del fútbol nacional.

El retorno de River a AFA

Di Carlo remarcó que el club sostiene desde hace tiempo la necesidad de ordenar la competencia y que continuarán planteando los cambios necesarios "hasta el cansancio". Asimismo, el presidente afirmó que no existe ánimo de conflicto y recordó que los clubes son la parte constitutiva de la AFA.

Según el dirigente, varias instituciones comparten la postura de River, aunque no lo expresen de forma pública por cuidar sus intereses, y destacó una especial sintonía con clubes del norte del país. “River lo que va a hacer es recoger lo que sienten muchos”, sostuvo Di Carlo.

Respecto a la influencia del club en este proceso, Di Carlo enfatizó que las transformaciones profundas requieren tiempo y que River asumirá la responsabilidad de proponer un nuevo camino para el fútbol argentino de manera paulatina, sin exigir resultados inmediatos.

Por su parte, en el encuentro del martes, Villarroel y el secretario general Agustín Forchieri presentaron seis propuestas de reforma para la organización del fútbol local.

Desde la AFA respondieron que varios de esos puntos ya habían sido debatidos en reuniones anteriores a las que River no asistió, señalando que las iniciativas elevadas por la entidad de Núñez serán evaluadas y puestas en discusión con vistas a la temporada 2028.