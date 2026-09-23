Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

Argentina le ganó a Perú y competirá por la medalla dorada en los Juegos Suramericanos

La Selección Argentina Sub 19 derrotó 1-0 a Perú en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario y avanzó a la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

23 de septiembre 2026 · 16:58hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Argentina le ganó a Perú y competirá por la medalla dorada en los Juegos Suramericanos

La Selección Argentina Sub 19 derrotó 1-0 a Perú en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario y avanzó a la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde disputará la medalla de oro el próximo viernes a las 15.

El conjunto dirigido por Diego Placente resolvió un desarrollo favorable mediante una anotación agónica de Santiago Espíndola sobre el cierre del partido.

Pese a un inicio parejo en el que Nicolás Rengifo generó la primera llegada para el seleccionado peruano, el equipo argentino tomó progresivamente el control del campo.

A los 13 minutos, Franco Domínguez desaprovechó la ocasión más clara de la primera parte tras eludir al arquero Fabrisio Mesías y rematar desviado con el arco a su disposición. Posteriormente, un disparo de distancia de Ramiro Tulián exigió la respuesta de Mesías antes del descanso.

El dominio local se acentuó en el complemento, ya que la Albiceleste acumuló aproximaciones mediante intentos de Ian Subiabre y una acción de Domínguez dentro del área chica a pase de Uriel Ojeda. Sin embargo, la falta de contundencia y el desempeño defensivo de Perú mantuvieron la paridad hasta las instancias finales.

La resolución del encuentro aconteció a los 44 minutos del segundo tiempo; tras un saque lateral largo y un despeje defectuoso de la zaga rival, el mediocampista de River capturó el rebote en el área y ejecutó un remate potente que venció la resistencia del guardameta peruano.

Con este resultado, la representación argentina aseguró su presencia en la definición por el título suramericano en territorio rosarino, tras acceder previamente a las semifinales mediante un empate 1-1 ante Venezuela en la fase de grupos. Perú, por su parte, disputará el encuentro por la medalla de bronce.

El resumen de Argentina y Perú

Argentina Perú Juegos Suramericanos
Noticias relacionadas
argentina no pudo sostener la ventaja y perdio ante paraguay en su estreno

Argentina no pudo sostener la ventaja y perdió ante Paraguay en su estreno

union suma a german gonzalez para la liga argentina

Unión suma a Germán González para la Liga Argentina

la gente fue impaciente con el nivel de la seleccion argentina y canto jugadores...

La gente fue impaciente con el nivel de la Selección Argentina y cantó "jugadores..."

Retorna la actividad en el Dos Orillas de divisiones juveniles.

Dos Orillas y Desarrollo, la actividad en el ámbito de la Unión Santafesina

Lo último

UTA y FATAP cerraron la paritaria para el transporte del interior: suba del 10,5% y suma fija de $60 mil para los choferes de colectivos

UTA y FATAP cerraron la paritaria para el transporte del interior: suba del 10,5% y suma fija de $60 mil para los choferes de colectivos

Patentes 2027: Buenos Aires anunció fuertes rebajas y ahora el foco se posa sobre lo qué pasará en Santa Fe

Patentes 2027: Buenos Aires anunció fuertes rebajas y ahora el foco se posa sobre lo qué pasará en Santa Fe

Marcha de los banquitos: jubilados volvieron a marchar por la Peatonal en reclamo de una vejez digna

"Marcha de los banquitos": jubilados volvieron a marchar por la Peatonal en reclamo de una "vejez digna"

Último Momento
UTA y FATAP cerraron la paritaria para el transporte del interior: suba del 10,5% y suma fija de $60 mil para los choferes de colectivos

UTA y FATAP cerraron la paritaria para el transporte del interior: suba del 10,5% y suma fija de $60 mil para los choferes de colectivos

Patentes 2027: Buenos Aires anunció fuertes rebajas y ahora el foco se posa sobre lo qué pasará en Santa Fe

Patentes 2027: Buenos Aires anunció fuertes rebajas y ahora el foco se posa sobre lo qué pasará en Santa Fe

Marcha de los banquitos: jubilados volvieron a marchar por la Peatonal en reclamo de una vejez digna

"Marcha de los banquitos": jubilados volvieron a marchar por la Peatonal en reclamo de una "vejez digna"

Colón ya tiene árbitro para el duelo determinante ante All Boys

Colón ya tiene árbitro para el duelo determinante ante All Boys

Unión suma a Germán González para la Liga Argentina

Unión suma a Germán González para la Liga Argentina

Ovación
El impacto de Lago en Colón: goles y números que explican su importancia

El impacto de Lago en Colón: goles y números que explican su importancia

Colón ya tiene árbitro para el duelo determinante ante All Boys

Colón ya tiene árbitro para el duelo determinante ante All Boys

Unión: una reunión caliente, una licencia y fuertes cruces en la Comisión Directiva

Unión: una reunión caliente, una licencia y fuertes cruces en la Comisión Directiva

José Alonso y el mercado de pases de Colón: A veces ni con plata el jugador viene

José Alonso y el mercado de pases de Colón: "A veces ni con plata el jugador viene"

José Alonso y su mirada sobre el Colón que recibió: Una anarquía

José Alonso y su mirada sobre el Colón que recibió: "Una anarquía"

Policiales
Intentó robar, cayó de un poste y terminó con un grave traumatismo de cráneo: su hermano quedó preso

Intentó robar, cayó de un poste y terminó con un grave traumatismo de cráneo: su hermano quedó preso

Rosario: secuestraron un arsenal con siete armas de guerra y 117 balas en barrio Las Flores

Rosario: secuestraron un arsenal con siete armas de guerra y 117 balas en barrio Las Flores

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Escenario
Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026