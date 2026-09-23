Fernando Mitjans: "Eliminar a Boca era como dar perpetua por robar una manzana".

El presidente del Tribunal de Disciplina, Fernando Mitjans, aclaró la decisión que confirmó la clasificación de Boca a la semifinal de la Copa Argentina

El presidente del Tribunal de Disciplina, Fernando Mitjans, salió a aclarar la polémica sobre la decisión final que confirmó la clasificación de Boca a la semifinal de la Copa Argentina: "Eliminarlo era como dar perpetua por robar una manzana".

Mitjans brindó detalles sobre la razón de la resolución final que desistió del pedido de los puntos de Fortín, por la mala inclusión de los jugadores extranjeros en la lista de buena fe de Boca en los cuartos de final: “Al hincha de Vélez le digo que acá no primó ni Claudio Tapia, ni Pablo Toviggino, ni el comité, ni que yo sea hincha de Boca. Era muy gravoso el error de planilla, le pudo haber pasado a cualquiera; el partido se definió por penales, hubo uno faltando dos minutos; tampoco hubo una animosidad contra el club”.

Además, agregó que el artículo que cita el club de Liniers para hacer el pedido no tiene sanción válida para la competencia que se está jugando y señaló que, para un juez, "debe evaluar la proporcionalidad de la pena" teniendo en cuenta que Ángel Romero no ingresó al campo y por esto no era adecuada la eliminación de Boca de la Copa Argentina.

Vélez presentó la denuncia ante el Tribunal de Disciplina donde informa que Boca incluyó a un extranjero de más de los que dice el reglamento; en este caso tan solo podía anotar cinco en la lista de buena fe para el partido en los cuartos de final.

La AFA dio a conocer el veredicto final, donde no dio lugar a dicho pedido y confirmó la clasificación del club de la Ribera, pero con una sanción económica, donde el "Xeneize" deberá abonar el valor total de 1000 entradas.

Por su parte, el vicepresidente de Vélez, Nelson Pugliese, afirmó: “Vamos a apelar la medida ante AFA, que se presente un recurso de amparo y que se detenga el campeonato; si tenemos que ir al TAS, iremos al TAS”.

Pugliese reiteró que Boca sacó provecho tras la inclusión de seis jugadores extranjeros y explicó: “Este fallo es inentendible; nosotros queríamos que se cumpla el reglamento. No hubo ninguna duda; la ventaja que sacaron es evidente”.