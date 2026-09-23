Unión: una reunión caliente, una licencia y fuertes cruces en la Comisión Directiva

La CD de Unión afrontó un encuentro marcado por el debate y los cuestionamientos. Valenti pidió licencia y Cecotti reclamó por aportes personales.

La reunión de Comisión Directiva de Unión finalmente se llevó a cabo en un clima de fuerte tensión, aunque no se produjeron las renuncias que habían circulado como posibilidad en la previa. Sí hubo cruces, reclamos y una licencia que modificará el esquema de autoridades.

La reunión de Comisión Directiva de Unión había sido solicitada por un grupo de dirigentes y llegó precedida por versiones que hablaban de un encuentro enérgico, con un clima caliente y fuertes cuestionamientos hacia la conducción de Luis Spahn . Incluso, durante las horas previas, había trascendido la posibilidad de que algunos dirigentes pusieran su renuncia sobre la mesa.

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Finalmente, ese escenario no se concretó. No hubo una catarata de renuncias, aunque el encuentro sí estuvo atravesado por un intercambio intenso entre distintos integrantes de la Comisión Directiva y por reclamos vinculados con el funcionamiento institucional del club.

Uno de los hechos concretos que dejó la reunión fue la licencia solicitada por Andrés Valenti, secretario de Unión, quien explicó en distintos sectores de la prensa que la decisión responde a motivos personales. Su pedido quedó formalizado y, a partir del corrimiento correspondiente, la función de secretario será desempeñada por el actual prosecretario, el doctor Horacio Coutaz.

Cecotti y los reclamos por sus aportes personales en Unión

Otro de los momentos de mayor tensión estuvo relacionado con Amílcar Cecotti, dirigente que durante los últimos años tuvo un papel preponderante en el básquet de Unión y que quedó especialmente expuesto por la decisión de abandonar la Liga Nacional para afrontar la próxima temporada en la Liga Argentina.

Pero el intercambio no se habría limitado a la cuestión deportiva. Uno de los puntos centrales tuvo que ver con aportes personales realizados por Cecotti para afrontar diferentes necesidades del club, dinero que el dirigente reclama que le sea reintegrado.

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El planteo formó parte de un debate más amplio sobre la situación institucional y económica de Unión, en un contexto en el que algunos dirigentes vienen reclamando mayor información, participación y claridad en determinadas decisiones de la conducción.

Así, la reunión que había generado expectativa por la posibilidad de una ruptura dentro de la Comisión Directiva no terminó con las renuncias que se habían mencionado previamente, pero sí dejó señales de una interna que sigue teniendo capítulos abiertos. La licencia de Valenti y el corrimiento de Coutaz son, por ahora, la consecuencia institucional más concreta de un encuentro que expuso diferencias y reclamos que deberán ser procesados dentro de la conducción de Unión.