José Alonso y el mercado de pases de Colón: "A veces ni con plata el jugador viene"

José Alonso contó cómo se movió Colón en el mercado de pases, cuáles fueron los jugadores apuntados y por qué algunas negociaciones no llegaron a buen puerto.

José Alonso reveló detalles del último mercado de pases de Colón y explicó que muchas de las operaciones que el club intentó concretar no dependieron exclusivamente de una cuestión económica, en diálogo con Dame Gol de Telefe Santa Fe.

El presidente aseguró que la dirigencia había avanzado previamente por tres futbolistas que consideraba importantes: Marcelo Eggel, Jonathan Herrera y Bruno Nasta .

“Los teníamos apuntados. Tres jugadores que prácticamente habíamos arreglado antes de que terminara el semestre”, contó Alonso.

LEER MÁS: Colón: después de un año, Tomás Giménez vuelve a ser el arquero titular

Sin embargo, las operaciones se frustraron por diferentes motivos. Eggel finalmente decidió continuar su carrera en Chile; en el caso de Herrera, aparecieron diferentes trabas para concretar su llegada; mientras que Nasta terminó permaneciendo en San Miguel.

“Nos quedamos con tres jugadores que me parecen interesantes, dos nueves y un diez, y nos quedamos en el aire”, explicó.

Ante ese escenario, Colón tuvo que buscar alternativas y allí apareció Franco García, uno de los futbolistas que finalmente llegó a Santa Fe.

Alonso también mencionó a Leandro Garate, a quien consideró un jugador con buenas condiciones técnicas, aunque reconoció que necesita tiempo para terminar de mostrar su potencial.

“No es tan fácil”, la conclusión de José Alonso en Colón

Uno de los conceptos que más repitió Alonso durante la entrevista fue que el mercado de pases de la Primera Nacional tiene características particulares.

Según su análisis, los clubes que llevan varios años en la categoría suelen tener estructuras consolidadas y realizan pocas incorporaciones. A su vez, los jugadores más destacados tienen como principal objetivo dar el salto a Primera División, mientras que los clubes de la máxima categoría tampoco suelen desprenderse fácilmente de futbolistas que podrían tener mercado.

Por eso, el presidente consideró que el principal momento para armar un plantel es el mercado de enero.

“Para mí el mercado de pases en el Nacional es solamente en enero. A mitad de año todos se desprenden de lo que no quieren”, explicó.

LEER MÁS: Colón: después de un año, Tomás Giménez vuelve a ser el arquero titular

En ese contexto, Alonso defendió el trabajo realizado por la dirigencia y el director deportivo Diego Colotto, a quien destacó por su tarea de scouting.

También contó que Colón intentó incorporar a un futbolista de Defensa y Justicia, con quien habló reiteradamente, además de comunicarse con el presidente del club, el representante y hasta el padre del jugador. “No es que nosotros nos dormimos. No es sencillo. A veces ni con plata el jugador viene”, remarcó.

La apuesta por los juveniles de Colón

Alonso también habló del trabajo que se viene realizando en las divisiones inferiores y reconoció que Colón atraviesa una etapa de transición.

Explicó que varios de los mejores jugadores surgidos de las inferiores fueron transferidos o cedidos y que otros futbolistas de mayor edad ocupaban espacios que ahora se busca liberar para los más jóvenes.

Por ese motivo, muchos juveniles fueron cedidos para que puedan sumar minutos y evitar que se frene su desarrollo.

La dirigencia pretende que entre cuatro y seis jugadores de las divisiones inferiores puedan integrarse progresivamente al plantel profesional, independientemente de la categoría en la que juegue Colón.

LEER MÁS: Colón podría recuperar su defensa ideal justo en el tramo decisivo del torneo

Alonso mencionó el trabajo del coordinador de formación, Alejandro Russo, y aseguró que existe una comunicación permanente con Iván Delfino y con el cuerpo técnico para detectar a los jóvenes que pueden tener una oportunidad.

También destacó la incorporación de futbolistas jóvenes provenientes de otras instituciones, como Rosario Central, con el objetivo de fortalecer una estructura formativa que, según su visión, necesita más tiempo de trabajo. “Estamos en esa transición”, resumió.

Para Alonso, la reconstrucción de las inferiores forma parte de un proyecto de mediano plazo y representa una de las herramientas que Colón necesita para generar sus propios futbolistas y volver a tener patrimonio deportivo.