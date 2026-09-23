La UTA y la FATAP cerraron la paritaria para el transporte del interior: suba del 10,5% y suma fija de $60.000 para los choferes de colectivos

El acuerdo alcanzado ante el Ministerio de Capital Humano fija la pauta salarial desde septiembre para los choferes de corta y media distancia. Incluye la suba del viático diario a $3.000 y una gratificación extraordinaria a cobrarse el 15 de octubre. Se acordó no aplicar sanciones por las asambleas informativas.

Paritaria de colectivos en el interior: la UTA cerró un aumento del 10,5% y un bono de $60.000.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) firmaron este miércoles la actualización paritaria para los choferes del colectivo del transporte urbano e interurbano de corta y media distancia del interior del país.

El entendimiento, alcanzado en el marco de una audiencia virtual de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo dependiente del Ministerio de Capital Humano de la Nación, desactiva la posibilidad de medidas de fuerza en las provincias.

Aumento salarial

La nueva pauta contempla un aumento salarial del 10,5% retroactivo al 1° de septiembre de 2026, liquidado sobre la base del salario total conformado vigente al inicio del mes y aplicado de manera proporcional a las horas trabajadas. En paralelo, las cámaras empresarias y el gremio acordaron elevar a $3.000 diarios el concepto de viáticos y reintegro de gastos por cada jornada laboral efectiva a partir de la misma fecha.

LEER MÁS: Conflicto del transporte: UTA y empresarios buscan un acuerdo por los salarios de los choferes de colectivos

El acta rubricada incorpora además el pago de una gratificación extraordinaria no remunerativa de $60.000 correspondiente al período de septiembre, la cual se hará efectiva a los trabajadores el próximo 15 de octubre. En tanto, los montos adeudados u omitidos de julio y agosto, junto con las diferencias operadas en viáticos de esos meses, quedaron sujetos a una mesa de negociación técnica abierta durante el mes de octubre.

Las empresas se comprometieron formalmente a no aplicar descuentos salariales ni medidas disciplinarias contra los trabajadores que participaron de las asambleas informativas.

Compromiso operativo y homologación del acta

El acuerdo salarial incluyó una serie de cláusulas normativas y operativas para asegurar la paz social en las jurisdicciones del interior:

Sin sanciones por medidas previas: las empresas representadas por la FATAP aceptaron no aplicar apercibimientos ni quitas salariales a los choferes que participaron en las retenciones de tareas y asambleas informativas llevadas a cabo durante las semanas de conflicto.

Mesa de monitoreo de empleo: ambas partes fijaron el compromiso de analizar en conjunto contingencias operativas o financieras que pongan en riesgo la continuidad del servicio público o los puestos laborales.

Trámite de homologación: tras la firma digital, la documentación fue ingresada a la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) para lograr la homologación formal del Ministerio de Capital Humano.