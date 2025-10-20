Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Unión volvió a caer y no logra levantar en la Liga Nacional

Unión cayó ante San Martín en Corrientes por 83-73, y sufrió su tercera derrota en cuatro partidos en el inicio de la Liga Nacional.

20 de octubre 2025 · 06:56hs
Unión volvió a caer y no logra levantar en la Liga Nacional

Unión sufrió una nueva derrota en la Liga Nacional de Básquet, al perder en Corrientes frente a San Martín por 83 a 73. Fue la tercera caída en cuatro presentaciones para el equipo de Marcelo Seigorman, que sigue sin encontrar la regularidad ni el rendimiento esperado en el inicio de la temporada.

San Martín, en cambio, logró volver a la senda del triunfo y recuperar confianza tras una serie de resultados adversos. El equipo correntino mostró solidez en los momentos clave y supo sostener la ventaja en el cierre, más allá de la preocupación por la lesión en el hombro de Víctor Fernández, quien debió abandonar el encuentro.

El conjunto dirigido por Diego Vadell tuvo como figura a Leonel Schattmann, autor de 26 puntos en una noche especial: alcanzó los 936 partidos en la Liga Nacional y se ubicó como el sexto jugador con más presencias en la historia de la competencia. A su vez, Franco Méndez también fue determinante con 21 puntos y 6 rebotes.

Del lado tatengue, Emiliano Basabe (14 puntos y 8 rebotes) y Martín Cabrera (12 puntos y 5 asistencias) fueron los más destacados, pero no alcanzó para revertir una historia que volvió a terminar con derrota.

Cómo fue el partido entre Unión y San Martín de Corrientes

El partido fue equilibrado en su arranque, con ambos equipos erráticos y buscando imponer su ritmo. Sin embargo, en el segundo cuarto, el elenco local —liderado por Gabriel Revidatti— encontró una racha positiva impulsada por Méndez y Salvador Giletto, que le permitió escaparse con claridad al descanso largo (44-28).

En la segunda mitad, Unión mostró una mejoría y redujo diferencias con el empuje de Basabe y Guerra, aunque cada intento de reacción fue bien contenido por el Rojinegro. En el tramo final, cuando el Tatengue amenazaba con acercarse, apareció nuevamente la mano de Schattmann para definir el juego y sellar el 83-73 definitivo.

Con esta derrota, Unión acumula un inicio preocupante, con solo un triunfo en cuatro encuentros. El equipo santafesino deberá mejorar su funcionamiento y su eficacia ofensiva si pretende salir del fondo y cambiar su imagen en la competencia nacional.

