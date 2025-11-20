Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Atento Unión: cómo será el formato de 2026 y los títulos que estarán en juego

El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional se reunió y dejó establecidas las competencias de 2026. Unión toma nota de todo lo que habrá en juego

20 de noviembre 2025 · 18:36hs
Atento Unión: cómo será el formato de 2026 y los títulos que estarán en juego

En una reunión clave para el armado del próximo calendario, el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional se reunió y dejó establecidas las competencias de 2026. El encuentro fue encabezado por Claudio Tapia, presidente de la AFA, junto al CEO de la LPF, Francisco Duarte, y la presencia de representantes de varios clubes. Unión toma nota.

Durante la jornada, la dirigencia expuso el mapa competitivo del año próximo, detallando cuáles serán los títulos que estarán en disputa y cómo se organizará el calendario. La comunicación oficial sirvió para dar previsibilidad a las instituciones, que ya trabajan en la planificación deportiva y económica de cara al futuro inmediato.

Según lo informado, las competencias aprobadas conformarán el andamiaje principal del fútbol argentino en 2026, con el objetivo de sostener la estructura actual, optimizar los calendarios y mantener un ordenamiento que permita contemplar las obligaciones internacionales de los equipos.

La reunión, además, dejó en claro el rol central que tendrá la LPF en la coordinación de cada torneo, siempre en articulación con la AFA. Las autoridades remarcaron que en las próximas semanas se comunicarán los reglamentos específicos y los formatos definitivos, aunque el primer paso —la confirmación de los títulos que se disputarán— ya quedó oficialmente sellado.

Unión toma nota: así serán los torneos en 2026 y los títulos

Torneo Apertura y Torneo Clausura. (mismo formato que en la temporada 2025).

Campeón de Liga (equipo que más puntos acumule en la Tabla General Anual).

Trofeo de Campeones (lo disputarán el campeón del Torneo Apertura frente al campeón del Torneo Clausura en un partido único en cancha neutral).

Supercopa Internacional (la disputarán el Campeón de Liga -primero de la tabla general- frente al ganador del Trofeo de Campeones).

Copa Argentina.

Supercopa Argentina (la disputarán ganador del Trofeo de Campeones frente al campeón de Copa Argentina).

