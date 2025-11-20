Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión: el horario del cruce ante Gimnasia (LP), un problema para muchos hinchas

El duelo de playoffs contra Gimnasia (LP) en el 15 de Abril irá el lunes, a las 22, y preocupa en Unión la salida por la posible falta de transporte público

Ovación

Por Ovación

20 de noviembre 2025 · 14:49hs
Unión: el horario del cruce ante Gimnasia (LP), un problema para muchos hinchas

UNO Santa Fe | José Busiemi

La programación del duelo entre Unión y Gimnasia (LP) por los playoffs del Clausura desató fastidio en los hinchas. La Liga Profesional confirmó que el encuentro para el lunes, a las 22. Si bien cae en feriado, presenta un problema evidente: el martes es laborable, lo que convierte la salida del 15 de Abril en una complicación serias.

• LEER MÁS: Unión apuesta fuerte: Madelón prepara el equipo para enfrentar a Gimnasia de La Plata

Aún en el mejor de los escenarios, el partido finalizaría cerca de la medianoche. Sin embargo, puede haber tiempo suplementario (dos tiempos de 15') y, si la igualdad persiste, penales. Con ese cuadro, el cotejo podría superar ampliamente la 1, realmente incómodo para quienes dependen del transporte público o deben iniciar su jornada laboral apenas unas horas después.

• LEER MÁS: Unión anuncia de manera oficial la compra del predio Casasol

El final del partido, un tema no menor para los hinchas de Unión

Es justamente el transporte uno de los puntos más sensibles. Las frecuencias nocturnas disminuyen y algunos servicios directamente dejan de circular alrededor de la 1, como las líneas que van hacia Rincón o Recreo, por citar ejemplos, lo que podría dejar un dolor de cabeza en los simpatizantes. A eso se suman quienes llegan desde otras localidades, que dependen de traslados interurbanos o recorridos largos que no cuentan con servicios.

hinchas unión tribuna.jpg
Muchos hinchas de Unión ya saben que habría problemas por la falta de transporte público si el partido ante Gimnasia (LP) se extiende.

Muchos hinchas de Unión ya saben que habría problemas por la falta de transporte público si el partido ante Gimnasia (LP) se extiende.

Por eso, más allá de que el 15 de Abril seguramente luzca repleto —porque Unión se juega nada menos que el pase a cuartos—, la decisión de fijar el encuentro en ese horario volvió a encender el debate sobre la sensibilidad de la programación hacia el público que asiste a la cancha.

• LEER MÁS: Unión va por un recibimiento récord y busca reunir $1.700.000 para un partido histórico

La llegada no será un problema: muchos aprovecharán el feriado para organizarse y disfrutar de la previa. El verdadero conflicto aparece en la salida, cuando miles de tatengues deberán buscar cómo regresar a casa en un contexto adverso.

• LEER MÁS: Unión tiene a uno de los mejores 3 del país: los números sobresalientes de Mateo Del Blanco

En definitiva, un partido atractivo y determinante termina generando un trastorno evitable. Los hinchas lo saben, lo sienten y lo expresan: el horario del cruce es, sin dudas, un dolor de cabeza que nada tiene que ver con lo que ocurra dentro de la cancha.

Unión hinchas Gimnasia (LP)
Noticias relacionadas
la reflexion de meuli: levantarse las veces que sea necesaria, porque asi manda la historia

La reflexión de Meuli: "Levantarse las veces que sea necesaria, porque así manda la historia"

union tiene a uno de los mejores 3 del pais: los numeros sobresalientes de mateo del blanco

Unión tiene a uno de los mejores 3 del país: los números sobresalientes de Mateo Del Blanco

lo que el hincha de union debe conocer para el cruce ante gimnasia (lp) en el 15 de abril

Lo que el hincha de Unión debe conocer para el cruce ante Gimnasia (LP) en el 15 de Abril

union cerro la fase regular del clausura como el segundo mejor visitante

Unión cerró la fase regular del Clausura como el segundo mejor visitante

Lo último

Luciani, en UNO 106.3: Colón no puede volver a pasado y somos el mejor presente y futuro

Luciani, en UNO 106.3: "Colón no puede volver a pasado y somos el mejor presente y futuro"

Puma Martínez va por una noche histórica ante Jesse Rodríguez en Arabia Saudita

Puma Martínez va por una noche histórica ante Jesse Rodríguez en Arabia Saudita

Di María sueña con ser técnico y dirigir a Rosario Central y Boca junto a Paredes

Di María sueña con ser técnico y dirigir a Rosario Central y Boca junto a Paredes

Último Momento
Luciani, en UNO 106.3: Colón no puede volver a pasado y somos el mejor presente y futuro

Luciani, en UNO 106.3: "Colón no puede volver a pasado y somos el mejor presente y futuro"

Puma Martínez va por una noche histórica ante Jesse Rodríguez en Arabia Saudita

Puma Martínez va por una noche histórica ante Jesse Rodríguez en Arabia Saudita

Di María sueña con ser técnico y dirigir a Rosario Central y Boca junto a Paredes

Di María sueña con ser técnico y dirigir a Rosario Central y Boca junto a Paredes

El rector de la Universidad Católica de Santa Fe junto al Papa León XIV: saludo afectuoso y un regalo especial

El rector de la Universidad Católica de Santa Fe junto al Papa León XIV: saludo afectuoso y un regalo especial

Se ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y no fue a retirar el premio: lo buscan por todos lados

Se ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y no fue a retirar el premio: lo buscan por todos lados

Ovación
Unión va por un recibimiento récord y busca reunir $1.700.000 para un partido histórico

Unión va por un recibimiento récord y busca reunir $1.700.000 para un partido histórico

Medrán es el técnico ideal para que siga en Colón porque conoce bien la categoría

"Medrán es el técnico ideal para que siga en Colón porque conoce bien la categoría"

Asamblea en Colón para aprobar la Memoria y el Balance

Asamblea en Colón para aprobar la Memoria y el Balance

¿Rosario Central, el mimado de la AFA? Campeón anual 2025 y nuevamente en el centro de la escena

¿Rosario Central, el mimado de la AFA? Campeón anual 2025 y nuevamente en el centro de la escena

Di María sueña con ser técnico y dirigir a Rosario Central y Boca junto a Paredes

Di María sueña con ser técnico y dirigir a Rosario Central y Boca junto a Paredes

Policiales
Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"