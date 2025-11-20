Unión: el horario del cruce ante Gimnasia (LP), un problema para muchos hinchas

El duelo de playoffs contra Gimnasia (LP) en el 15 de Abril irá el lunes, a las 22, y preocupa en Unión la salida por la posible falta de transporte público

La programación del duelo entre Unión y Gimnasia (LP) por los playoffs del Clausura desató fastidio en los hinchas . La Liga Profesional confirmó que el encuentro para el lunes, a las 22. Si bien cae en feriado, presenta un problema evidente: el martes es laborable, lo que convierte la salida del 15 de Abril en una complicación serias.

Aún en el mejor de los escenarios, el partido finalizaría cerca de la medianoche. Sin embargo, puede haber tiempo suplementario (dos tiempos de 15') y, si la igualdad persiste, penales. Con ese cuadro, el cotejo podría superar ampliamente la 1, realmente incómodo para quienes dependen del transporte público o deben iniciar su jornada laboral apenas unas horas después.

El final del partido, un tema no menor para los hinchas de Unión

Es justamente el transporte uno de los puntos más sensibles. Las frecuencias nocturnas disminuyen y algunos servicios directamente dejan de circular alrededor de la 1, como las líneas que van hacia Rincón o Recreo, por citar ejemplos, lo que podría dejar un dolor de cabeza en los simpatizantes. A eso se suman quienes llegan desde otras localidades, que dependen de traslados interurbanos o recorridos largos que no cuentan con servicios.

hinchas unión tribuna.jpg Muchos hinchas de Unión ya saben que habría problemas por la falta de transporte público si el partido ante Gimnasia (LP) se extiende. UNO Santa Fe | José Busiemi

Por eso, más allá de que el 15 de Abril seguramente luzca repleto —porque Unión se juega nada menos que el pase a cuartos—, la decisión de fijar el encuentro en ese horario volvió a encender el debate sobre la sensibilidad de la programación hacia el público que asiste a la cancha.

La llegada no será un problema: muchos aprovecharán el feriado para organizarse y disfrutar de la previa. El verdadero conflicto aparece en la salida, cuando miles de tatengues deberán buscar cómo regresar a casa en un contexto adverso.

En definitiva, un partido atractivo y determinante termina generando un trastorno evitable. Los hinchas lo saben, lo sienten y lo expresan: el horario del cruce es, sin dudas, un dolor de cabeza que nada tiene que ver con lo que ocurra dentro de la cancha.