Uno Santa Fe | Ovación | United Cup

United Cup: Suiza venció a Italia y avanzó como líder invicta del Grupo C

Los suizos vencieron a Francia en el debut y luego a Italia por 2-1 para sellar el pase a la siguiente ronda sin conceder una derrota en las respectivas series.

Ovación

Por Ovación

4 de enero 2026 · 19:41hs
United Cup: Suiza venció a Italia y avanzó como líder invicta del Grupo C

Suiza se impuso este domingo ante Italia por 2-1 en su segundo encuentro de la fase de grupos de la United Cup, llevado a cabo en Perth, y selló su clasificación a la siguiente ronda del campeonato de manera invicta.

La jornada la abrió la victoria de Belinda Bencic sobre Jasmine Paolini por 6-4 y 6-3 y comenzó a encaminar lo que era el segundo triunfo de los suizos, luego de la victoria ante Francia en el debut del certamen.

No obstante, Flavio Cobolli revivió las esperanzas de los azzurris en su estreno tras vencer por 6-4, 6-7 (2) y 7-6 (4) a Stan Wawrinka y dejar todo en manos de la dupla Sara Errani y Andrea Vavassori, quienes se enfrentaban a Bencic y Jakub Paul.

Allí, y con la serie igualada, Suiza mostró templanza en su pareja para poder sentenciar el cotejo y la clasificación a los cuartos de final de la United Cup. Primero lograron llevarse el primer asalto con un reñido 7-5, pero cayeron en el segundo asalto por 4-6, por lo que todo debió definirse en la tercera manga.

Con los nervios más que controlados, lograron sellar un super tie-break por 10-7 y amargaron el debut de los italianos, quienes deberán ir por el triunfo ante Francia.

El resto de los encuentros de la United Cup

En el resto de encuentros de la jornada, Alemania aplastó 3-0 a Países Bajos y se posicionó como líder parcial del Grupo F, zona que también comparte con Polonia, que disputa sus encuentros en Sidney.

Además, Gran Bretaña logró salir victorioso por 2-1 ante Japón por el Grupo E, mientras que Canadá aplastó 3-0 a China, que cerró su participación en la fase de grupos con una serie ganada y otra perdida.

United Cup Suiza Italia
Noticias relacionadas
arranca la united cup: argentina debuta ante espana con baez y solana sierra

Arranca la United Cup: Argentina debuta ante España con Báez y Solana Sierra

se confirmaron los cruces argentinos en la proxima united cup

Se confirmaron los cruces argentinos en la próxima United Cup

a chelsea no le alcanzo con el gol de enzo fernandez ante manchester city en la premier league

A Chelsea no le alcanzó con el gol de Enzo Fernández ante Manchester City en la Premier League

real madrid aplasto al real betis y no le pierde pisada al barcelona en la liga

Real Madrid aplastó al Real Betis y no le pierde pisada al Barcelona en La Liga

Lo último

United Cup: Suiza venció a Italia y avanzó como líder invicta del Grupo C

United Cup: Suiza venció a Italia y avanzó como líder invicta del Grupo C

A Chelsea no le alcanzó con el gol de Enzo Fernández ante Manchester City en la Premier League

A Chelsea no le alcanzó con el gol de Enzo Fernández ante Manchester City en la Premier League

Real Madrid aplastó al Real Betis y no le pierde pisada al Barcelona en La Liga

Real Madrid aplastó al Real Betis y no le pierde pisada al Barcelona en La Liga

Último Momento
United Cup: Suiza venció a Italia y avanzó como líder invicta del Grupo C

United Cup: Suiza venció a Italia y avanzó como líder invicta del Grupo C

A Chelsea no le alcanzó con el gol de Enzo Fernández ante Manchester City en la Premier League

A Chelsea no le alcanzó con el gol de Enzo Fernández ante Manchester City en la Premier League

Real Madrid aplastó al Real Betis y no le pierde pisada al Barcelona en La Liga

Real Madrid aplastó al Real Betis y no le pierde pisada al Barcelona en La Liga

Liverpool se descuidó y no pasó del empate ante Fulham por Premier League

Liverpool se descuidó y no pasó del empate ante Fulham por Premier League

River abrochó a su tercer refuerzo de cara a la Copa Sudamericana

River abrochó a su tercer refuerzo de cara a la Copa Sudamericana

Ovación
Unión analiza el futuro de Diego Armando Díaz ante el avance de Godoy Cruz

Unión analiza el futuro de Diego Armando Díaz ante el avance de Godoy Cruz

Unión se baja definitivamente: Tagliamonte acordó con Racing y no vuelve al Tatengue

Unión se baja definitivamente: Tagliamonte acordó con Racing y no vuelve al Tatengue

Franco Ratotti: Tengo la cabeza en Unión, ojalá me pueda quedar

Franco Ratotti: "Tengo la cabeza en Unión, ojalá me pueda quedar"

Colón de San Justo y Sanjustino juegan los cuartos de final del Regional

Colón de San Justo y Sanjustino juegan los cuartos de final del Regional

Gimnasia y Libertad también afrontarán la Liga Nacional Masculina

Gimnasia y Libertad también afrontarán la Liga Nacional Masculina

Policiales
Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe