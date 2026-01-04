United Cup: Suiza venció a Italia y avanzó como líder invicta del Grupo C

Los suizos vencieron a Francia en el debut y luego a Italia por 2-1 para sellar el pase a la siguiente ronda sin conceder una derrota en las respectivas series.

Suiza se impuso este domingo ante Italia por 2-1 en su segundo encuentro de la fase de grupos de la United Cup , llevado a cabo en Perth, y selló su clasificación a la siguiente ronda del campeonato de manera invicta.

La jornada la abrió la victoria de Belinda Bencic sobre Jasmine Paolini por 6-4 y 6-3 y comenzó a encaminar lo que era el segundo triunfo de los suizos, luego de la victoria ante Francia en el debut del certamen.

No obstante, Flavio Cobolli revivió las esperanzas de los azzurris en su estreno tras vencer por 6-4, 6-7 (2) y 7-6 (4) a Stan Wawrinka y dejar todo en manos de la dupla Sara Errani y Andrea Vavassori, quienes se enfrentaban a Bencic y Jakub Paul.

Allí, y con la serie igualada, Suiza mostró templanza en su pareja para poder sentenciar el cotejo y la clasificación a los cuartos de final de la United Cup. Primero lograron llevarse el primer asalto con un reñido 7-5, pero cayeron en el segundo asalto por 4-6, por lo que todo debió definirse en la tercera manga.

Con los nervios más que controlados, lograron sellar un super tie-break por 10-7 y amargaron el debut de los italianos, quienes deberán ir por el triunfo ante Francia.

El resto de los encuentros de la United Cup

En el resto de encuentros de la jornada, Alemania aplastó 3-0 a Países Bajos y se posicionó como líder parcial del Grupo F, zona que también comparte con Polonia, que disputa sus encuentros en Sidney.

Además, Gran Bretaña logró salir victorioso por 2-1 ante Japón por el Grupo E, mientras que Canadá aplastó 3-0 a China, que cerró su participación en la fase de grupos con una serie ganada y otra perdida.