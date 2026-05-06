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La FIFA no puede venderle los derechos del Mundial a India y China

La FIFA no pudo alcanzar acuerdos con India y China, lo más poblados del planeta, por los derechos de TV para el Mundial y se vuelve un dolor de cabeza

6 de mayo 2026 · 19:13hs
La FIFA no puede venderle los derechos del Mundial a India y China

A menos de un mes del inicio del Mundial 2026, la FIFA aún no cerró la venta de los derechos de transmisión en India y China, los dos países más poblados del mundo. El torneo comenzará el 11 de junio y las negociaciones en ambos mercados continúan sin definición.

Un negocio que no le sale tan bien a la FIFA para el Mundial

El organismo rector del fútbol mundial ya aseguró acuerdos en más de 175 territorios, pero estos dos mercados clave, cuyas selecciones no se clasificaron a la Copa del Mundo, siguen sin resolución. La falta de definiciones contrasta con la relevancia estratégica de ambos países en términos de audiencia y expansión global del deporte.

Consultada por la agencia EFE, la FIFA evitó dar precisiones sobre los avances y dejó en claro que las tratativas continúan bajo estricta reserva. "Las discusiones en China e India con respecto a la venta de derechos de medios para la Copa Mundial de la FIFA 2026 están en curso y deben permanecer confidenciales en esta etapa", señalaron.

En el caso de India (1.470 millones de habitantes) la demora coincide con un proceso de transformación dentro de la industria de medios, impulsado por la reciente fusión entre dos gigantes del sector. Este contexto genera incertidumbre y ralentiza la toma de decisiones en torno a inversiones de gran escala como los derechos de un Mundial.

Fuentes del mercado señalan que existen diferencias en la valoración económica del producto, especialmente si se toma como referencia lo abonado por el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, ninguna compañía confirmó oficialmente ofertas ni avances concretos.

Entre los actores relevantes, el grupo Sony se mantiene en silencio y no brindó declaraciones públicas sobre su posible participación en la puja, lo que suma incertidumbre al escenario.

La situación en China (1.410 millones de habitantes) también resulta llamativa, especialmente considerando que históricamente la televisora estatal CCTV aseguraba los derechos con amplia anticipación para organizar su estrategia comercial y publicitaria.

El peso del país en términos de consumo es determinante. Durante el Mundial de 2022, China representó casi la mitad de las horas de visualización en plataformas digitales y redes sociales vinculadas al torneo.

India, por su parte, también mostró un crecimiento sostenido, aportando tanto en audiencia televisiva como en streaming. En conjunto, ambos países concentraron el 22,6 % del alcance digital global del último Mundial.

Con estos antecedentes, la falta de acuerdos a tan poco tiempo del inicio del torneo genera sorpresa en la industria y abre interrogantes sobre cómo se resolverá la distribución en dos mercados considerados clave para el futuro comercial del fútbol mundial.

Mundial India China
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