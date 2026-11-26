El exentrenador del Ciclón cuestionó el manejo institucional, reveló llamativas condiciones contractuales y contó detalles de su salida tras apenas siete partidos.

Néstor Gorosito volvió a quedar en el centro de la escena tras realizar fuertes declaraciones sobre su reciente experiencia como entrenador de San Lorenzo. El director técnico cuestionó las decisiones de la dirigencia azulgrana, aseguró que no se respetaron los plazos acordados cuando asumió y reveló situaciones que, según su testimonio, reflejan las dificultades institucionales que atraviesa el club de Boedo.

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Gorosito cuestionó las decisiones de la dirigencia de San Lorenzo

En declaraciones a Radio La Red, el entrenador manifestó su malestar por la falta de respaldo que recibió durante su breve estadía al frente del conjunto azulgrana.

“Los dirigentes de San Lorenzo no entienden nada. Me dijeron que iba a tener el equipo en la sexta, séptima fecha. Y en la octava me echaron”, disparó Pipo.

Pese a sus diferencias con las autoridades del club, el técnico aclaró que no quedaron cuestiones económicas pendientes relacionadas con su desvinculación.

“Los dirigentes me pagaron lo que estaba firmado y me fui”, explicó.

Además, Gorosito describió un clima interno complicado y cuestionó la existencia de intereses particulares dentro de la institución: “En la nave de San Lorenzo se percibe la mala onda. En San Lorenzo está todo mal, son todos kioscos”.

Las llamativas revelaciones de Gorosito sobre los contratos del plantel

Uno de los pasajes más contundentes de la entrevista estuvo relacionado con las condiciones contractuales de algunos futbolistas del Ciclón.

“Había jugadores que le hacían primer contrato y si jugaba un partido en Primera le daban 50.000 dólares. Un solo partido”, reveló el entrenador.

De todas maneras, Gorosito reconoció que algunas de esas situaciones podrían provenir de gestiones anteriores y que los actuales responsables de la institución habrían encontrado dificultades para resolverlas.

En ese sentido, consideró indispensable dejar de lado las diferencias internas para comenzar a reconstruir el club y destacó la presencia de Rubén Darío Insua.

“Si no hay una unión es imposible que San Lorenzo salga de este quilombo. Me alegra que esté Insua porque defiende al club”, sentenció.

Las declaraciones del entrenador llegan después de una temporada para el olvido del conjunto de Boedo, que quedó eliminado en los octavos de final del Apertura, no consiguió clasificarse a los playoffs del Clausura y sufrió tempranas despedidas tanto en la Copa Argentina como en la Copa Sudamericana.

En medio de un complejo escenario deportivo e institucional, el testimonio de Gorosito volvió a exponer las dificultades que deberá afrontar San Lorenzo para encaminar su reconstrucción de cara a 2027.