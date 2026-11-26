El conjunto mendocino oficializó la desvinculación del entrenador tras quedar eliminado del Clausura. La dirigencia ya evalúa alternativas para la temporada 2027.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza comenzó a tomar decisiones importantes de cara a la próxima temporada. Luego de quedar eliminado del Torneo Clausura frente a Rosario Central, la institución confirmó que Darío Franco no continuará al frente del plantel profesional, pese a haber conseguido la permanencia en Primera División y la clasificación a los octavos de final del campeonato argentino.

LEER MÁS: La Liga Profesional confirmó el cronograma para los cuartos de final del Torneo Clausura

Gimnasia de Mendoza puso punto final al ciclo de Darío Franco

Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, el Lobo mendocino anunció que Darío Franco y sus colaboradores, Matías Ballini y Nicolás Coluccini, finalizaron su etapa al frente del primer equipo.

Desde la institución reconocieron el trabajo realizado por el cuerpo técnico y destacaron la consolidación del conjunto mendocino en la máxima categoría del fútbol argentino.

La decisión se conoció luego de la derrota por 3-1 frente a Rosario Central, en condición de visitante, que significó la eliminación de Gimnasia en los octavos de final del Torneo Clausura.

Tras aquel encuentro, el entrenador había manifestado su intención de permanecer en la institución, aunque reconoció que su continuidad dependía de la dirigencia.

“Me gustaría seguir, pero no será una decisión mía. La pasé muy bien y mi contrato finaliza el 31 de diciembre”, expresó Franco.

Durante su ciclo, el entrenador estuvo al frente del equipo en 25 encuentros y consiguió asegurar la permanencia en Primera División con siete jornadas de anticipación.

Además, logró instalar al Lobo entre los 16 mejores equipos del Clausura, mientras que en la Copa Argentina quedó eliminado por penales frente a Gimnasia y Tiro de Salta.

Los entrenadores que aparecen en el radar de Gimnasia

Con la salida de Franco confirmada, la dirigencia mendocina comenzó a evaluar diferentes alternativas para ocupar el banco de suplentes durante la temporada 2027.

Uno de los principales candidatos es Luca Marcogiuseppe, quien ya tuvo una experiencia al frente de Gimnasia durante 2022 y dejó buenas sensaciones en la institución.

Otro de los nombres que despierta interés es Guido Vaccari, aunque su incorporación sería más complicada debido a que actualmente se encuentra trabajando en Defensa y Justicia.

El conjunto mendocino buscará resolver cuanto antes la contratación de su próximo entrenador para avanzar en la planificación deportiva y consolidar su lugar en la máxima categoría.