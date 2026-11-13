Entre la audacia y el control, Delfino juega al misterio en Colón

Iván Delfino todavía no definió quién ocupará el sector derecho del mediocampo en Colón. Cuál es la duda para el debut ante Midland, en el Brigadier López.

Colón transita las horas previas a uno de los partidos más importantes de la temporada. Este sábado, desde las 18, recibirá a Midland en el Brigadier López, por el inicio del Reducido de la Primera Nacional, con una ventaja deportiva que puede resultar determinante.

En ese contexto, Iván Delfino mantiene una sola incógnita en la formación titular. El entrenador todavía no resolvió quién ocupará el sector derecho del mediocampo, una posición que, en condiciones normales, parece tener dueño: Franco García. Sin embargo, la lesión que arrastra en el empeine de su pie izquierdo vuelve a poner en duda su presencia y todo indica que no estaría en condiciones de ser titular ante el conjunto bonaerense.

Ante ese panorama, la disputa quedó planteada entre Darío Sarmiento e Ignacio Antonio, dos futbolistas con características diferentes y que le ofrecen al entrenador alternativas tácticas distintas para afrontar un compromiso en el que Colón no solamente necesitará imponerse desde lo futbolístico, sino también administrar la presión de jugarse buena parte de sus aspiraciones de ascenso.

Sarmiento, la alternativa para ganar profundidad y desequilibrio en Colón

Si Delfino pretende sostener una estructura con mayor vocación ofensiva, Darío Sarmiento aparece como una opción que reúne argumentos interesantes. El mediocampista le puede aportar mayor peso en ataque, capacidad de asociación y desequilibrio individual, características que pueden potenciar el funcionamiento de Ignacio Lago.

LEER MÁS: El regreso de Facundo Callejo a Colón: el llamado que recibió y por qué no se concretó

La posibilidad de contar con Sarmiento también le permitiría a Colón tener variantes para atacar por los costados. Lago puede recostarse sobre la derecha o intercambiar posiciones con Julián Marcioni, quien habitualmente se mueve por el sector izquierdo. Esa movilidad podría generar dificultades para la defensa de Midland y ofrecerle al equipo diferentes caminos para llegar al área rival.

Prensa Colón

En un partido donde el Sabalero tendrá la obligación de asumir el protagonismo, la presencia de un futbolista con esas características puede representar una herramienta para encontrar espacios ante un rival que seguramente intentará achicar los circuitos de juego.

Antonio, la opción para recuperar el mediocampo en Colón

La otra posibilidad es que Delfino se incline por Ignacio Antonio, lo que modificaría algunos aspectos del funcionamiento colectivo. Con el exmediocampista de Gimnasia de Mendoza, Colón recuperaría una estructura con tres volantes internos, apostando a una mayor circulación de pelota y a la posibilidad de ganar presencia en la zona central.

Antonio tiene capacidad para manejar el balón, ofrecerse como alternativa de pase y soltarse hacia posiciones ofensivas. No obstante, todavía está lejos de aquella versión que había mostrado durante el comienzo de la temporada, cuando se había convertido en una pieza importante dentro del funcionamiento del equipo.

@ChacoForEverRes

De todos modos, su elección no sería una decisión menor: implicaría priorizar el control del mediocampo y una distribución diferente de los espacios, con menos características de extremo y mayor presencia de futbolistas por dentro.

Como antecedente, en el último partido de la fase regular, ante Defensores de Belgrano, el que terminó ocupando ese sector fue el uruguayo Emanuel Beltrán, debido a que tanto Sarmiento como Antonio atravesaban inconvenientes físicos. Ahora, con ambos nuevamente en consideración, la definición vuelve a estar en manos del entrenador.

El probable equipo de Colón ante Midland

Más allá de esa incógnita, el resto de la formación parece estar definido. Tomás Giménez continuará en el arco; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Facundo Castet conformarán la defensa; mientras que Federico Lértora y Agustín Toledo tendrán su lugar en la mitad de la cancha.

En ofensiva, Julián Marcioni e Ignacio Lago serán los encargados de aportar desequilibrio por los costados, con Alan Bonansea como referencia de área.





LEER MÁS: Bonansea busca romper el maleficio justo cuando Colón más lo necesita

De esta manera, el probable equipo de Colón sería: Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Darío Sarmiento o Ignacio Antonio, Federico Lértora, Agustín Toledo y Julián Marcioni; Ignacio Lago y Alan Bonansea.

La incógnita está planteada y Delfino se tomará hasta último momento para resolverla. En un partido que no admite demasiado margen de error, aunque Colón cuente con la ventaja deportiva, la elección del volante derecho será la última pieza que falta para completar el equipo que buscará dar el primer paso hacia el objetivo del ascenso.