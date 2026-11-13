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Prohíben la comercialización en Santa Fe de un reconocido café por fallas en su envase

El Ministerio de Salud provincial dispuso la prohibición de la tenencia, comercialización y distribución del producto elaborado por Cabrales S.A. La medida alcanza a tres lotes de café torrado con azúcar que se comercializan como libres de gluten.

13 de noviembre 2026 · 09:47hs
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Prohíben la comercialización en Santa Fe de un reconocido café por fallas en su envase

Café Torrado con Azúcar Molido Libre de Gluten marca “La Planta de Café

gentileza

Café Torrado con Azúcar Molido Libre de Gluten marca “La Planta de Café
Café Torrado con Azúcar Molido Libre de Gluten marca “La Planta de Café

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Café Torrado con Azúcar Molido Libre de Gluten marca “La Planta de Café

El Ministerio de Salud de Santa Fe, a través de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), prohibió en todo el territorio provincial la tenencia, el fraccionamiento, el transporte, la comercialización y la exposición del Café Torrado con Azúcar Molido Libre de Gluten, marca La Planta de Café, elaborado por Cabrales S.A.

La medida se adoptó luego de detectar irregularidades en el envase del producto, que presenta un sistema de ventilación no aprobado. Según explicaron desde el organismo, esta característica compromete la hermeticidad y la correcta conservación del café, por lo que no se pueden garantizar sus condiciones de aptitud para el consumo ni preservar su condición de alimento libre de gluten.

Desde la Assal señalaron que estas irregularidades representan un incumplimiento del Código Alimentario Argentino y justifican la prohibición para prevenir posibles riesgos para los consumidores.

Café Torrado con Azúcar Molido Libre de Gluten marca “La Planta de Café

Café Torrado con Azúcar Molido Libre de Gluten marca “La Planta de Café

Café Torrado con Azúcar Molido Libre de Gluten marca “La Planta de Café

Café Torrado con Azúcar Molido Libre de Gluten marca “La Planta de Café

Cuáles son los lotes de café alcanzados por la prohibición

Para facilitar la identificación de los productos, la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria difundió los datos de los tres lotes alcanzados por la disposición:

1. Presentación de 250 gramos

  • Producto: Café Torrado con Azúcar Molido Libre de Gluten.

  • Marca: La Planta de Café.

  • Elaborado por: RNE N.º 02-033118.

  • RNPA: 02-506390.

  • Contenido neto: 250 gramos.

  • Fecha de elaboración: julio de 2026.

  • Vencimiento: 09/07/2027.

  • Lote: 2607 B 06:20.

2. Presentación de 190 gramos

  • Producto: Café Torrado con Azúcar Molido Libre de Gluten.

  • Marca: La Planta de Café.

  • Elaborado por: RNE N.º 033118.

  • RNPA: 02-506390.

  • Contenido neto: 190 gramos.

  • Fecha de elaboración: julio de 2026.

  • Vencimiento: 09/07/2027.

  • Lote: 2607 B 17:57.

3. Presentación de 190 gramos

  • Producto: Café Torrado con Azúcar Molido Libre de Gluten.

  • Marca: La Planta de Café.

  • Elaborado por: RNE N.º 033118.

  • RNPA: 02-506390.

  • Contenido neto: 190 gramos.

  • Fecha de elaboración: julio de 2026.

  • Vencimiento: 09/07/2027.

  • Lote: 2607 E 19:23.

La disposición alcanza a estos productos independientemente de su presentación y establece la prohibición de todas las actividades vinculadas con su circulación y comercialización dentro de la provincia de Santa Fe.

Santa Fe prohibición comercialización café
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